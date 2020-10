VG-Peil-Logo – Norsk historie på sitt verste I den nye VG-podkasten «Gi meg alle detaljene», gjør Linnéa Myhre et dypdykk i norske kjendisskandaler de siste 20 årene. Ingvild Vik Av Publisert 14. oktober, kl. 14:51 Kristoffer Kumar

Linnéa Myhre: − Norsk historie på sitt verste

– Det er på en måte seriøs «true crime»-journalistikk, som man har sett mye av de siste årene, bare med litt mindre seriøse kjendistemaer, sier Myhre.

Podkasten er et tilbakeblikk på katastrofer og minneverdige hendelser i norsk populærkultur siden begynnelsen av 2000-tallet. Onsdag slippes første episode, som har fått navnet «Tone Damlis drømmevilla fra helvete». Den skal, som navnet tilsier, handle om Tone Damli og samboeren Markus Foss’ huskjøp i 2015.

– Kjendiskulturen i Norge er jo veldig ulikt fra USA, men jeg tror vi har kommet frem til noe som kan fenge det norske folk. Vi tar for oss saker alle husker, uansett om man er 20 eller 50 år. Det er norsk historie på sitt verste.

Syltynn linje

Myhre forteller at hun er fascinert av 2000-tallet.

– Stilen, hvor dramatiske vi var, moten, ordlyden. Det er en del ting vi gjorde da som er morsomt å se tilbake på i lys av 2020, sier hun.

– Er du redd for at noen av de dere snakker om i podkasten skal ta det ille opp?

– Det har vært viktig for meg å lage noe hvor jeg ikke trenger å være redd for å møte noen av dem jeg snakker om, sier Myhre.

Hun innrømmer at hun balanserer på en syltynn linje.

– Det er gjort på en varm og humoristisk måte. Jeg har prøvd å ta de hensynene jeg har kunnet, uten at det skal blir kjedelig, sier hun, og legger til:

– Det er også et spark til mediene som lager store saker ut av ingenting. Mediedekningen har til tider vært så massiv og absurd at jeg har vanskelig for å tro det er sant.

Myhre tror mediedekningen har gjort noen av sakene større og vondere enn nødvendig for kjendisene.

– Mediene har makt til å lage helvete for kjendiser. Noen ganger er det nødvendig, men andre ganger har man kanskje latt seg lokke av at Tone Damli gir klikk, sier hun.

– Hadde ikke orket det

Myhre påpeker at mye har endret seg på dette feltet de siste årene.

– Man skal ikke se mange år tilbake før man tenker, «herregud, hva er det dere holder på med», sier hun.

– Har du selv opplevd det?

– Aldri i så høy grad som for eksempel Tone, og det er jeg veldig glad for. Det koster å være en av Norges største kjendiser. Jeg hadde ikke orket det, da hadde jeg meldt meg ut for lengst.

Det ligger mye arbeid bak podkast-episodene som kommer utover høsten. Myhre forteller at hun har fordypet seg i sakene hun tar for seg, og brukt mye tid på biblioteket.

Utover høsten skal Myhre ta for seg blant annet John Arne Riise sin sjekke-SMS, TV-programmet tweet4tweet, og Aylar og Lene Alexandras sexbløff om Robbie Williams.

Avslører favoritt

Myhre forteller at hun syns kjendiskultur er interessant, og at hun følger med på hva som rører seg.

– Det er gøy å se hvor alvorlig det fremstår, når det egentlig bare er tull. Jeg tenker på hvor kult jeg syns rød løper så ut i Se og Hør da jeg var liten, men så er det egentlig det verste stedet på jord, sier hun.

Hvem er din favorittkjendis for øyeblikket?

– Sjaman Durek er på høyden. Han er en løs kanon, og det liker jeg, sier Myhre.

