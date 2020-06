VG-Peil-Logo DESIGNER FOR DE STØRSTE ARTISTENE Mathias «Ma$arati» Nordby designer klær og platecover, maler bilder og tatoverer. På åtte år har han gått fra å male i garasjen hjemme på Hamar, til å designe klær for Post Malone og andre store stjerner. Ingvild Vik Bastian Lunde Hvitmyhr Avog Publisert 22. juni, kl. 13:39 Bastian Lunde Hvitmyhr VG møter ham sammen med Isah og OnklP i et studio på Fornebu. Ingvild Vik Bastian Lunde Hvitmyhr Avog Publisert 22. juni, kl. 13:39 Da Ma$arati åpnet sin første selvstendige utstilling i starten av 2019, ble over 40 arbeider solgt på to dager, ifølge Galleri Fineart. For det tjente han ifølge Aftenposten 1,7 millioner kroner. Ingvild Vik Bastian Lunde Hvitmyhr Avog Publisert 22. juni, kl. 13:39 Bastian Lunde Hvitmyhr

Lager klær for de største artistene

Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr

Mathias «Ma$arati» Nordby har designet klær for Post Malone. Nå lager han festivalmerch for fem norske artister, som et plaster på såret for en avlyst festivalsommer.

Sammen med Isah, OnklP, Gabrielle, Highasakite og Matoma, har kunstneren laget spesialdesignede t-skjorter. Samarbeidet er satt i gang av Posten, og skal være en trøst for artister og fans som ikke kan dra på festivaler i sommer på grunn av coronaviruset.

Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr

Isah forteller at han synes det var kult å bli spurt om å designe merch sammen med «Masa», men innrømmer at han var usikker på hva han kunne bidra med i den kreative prosessen.

– Jeg har ikke de typisk kreative ideene når det kommer til klær, så jeg var veldig skeptisk til hvordan ideene mine kom til å se ut når han tegnet dem, sier artisten, som vant prisen for årets nykommer under P3 Gull i fjor, og legger til:

– Men jeg er fornøyd!

Også OnklP syns det var kult å bli spurt om å være med på samarbeidet.

– Jeg er jo stor fan av Ma$arati, så det var gull. Det er kult å kunne bli med en tur inn i universet hans. Jeg kastet bare ut noen ideer, og lot mannen gjøre sin ting, og jeg ble dritfornøyd med designet, sier han.

Avlyste konserter

Begge artistene har fått sommerplanene ødelagt av coronaviruset.

– Man har alle disse planene som man har sett for seg, så det er et stikk i magen. Men så må man bare bite tennene sammen og finne på noe annet kreativt å gjøre. Det pusher deg til å gjøre noe nytt, sier Isah.

Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr

OnklP forteller at han skulle spille på masse festivaler i sommer, men at han nå istedenfor får sin første frisommer på veldig lenge.

– Vanligvis er det da jeg virkelig jobber, og nå har jeg plutselig sommerferie. Det er jo en topp mulighet for meg til å ha masse kvalitetstid med familien. Jeg får hengt ut helt sykt masse med datteren min, sier artisten, som ble far for første gang for nesten tre år siden.

Jobber aldri etter en plan

Selv om Mathias egentlig liker best å jobbe alene, for å kunne gjøre ting på sin egen måte, syns han det har fungert å samarbeide med artistene. De startet med en felles idémyldring, hvor de ble enige om hva de var på utkikk etter.

– Jeg er veldig glad i å komme med masse forskjellige ideer, så de kan velge ut fra det. Da tar man bare bort det man ikke liker, og legger til det man liker, og så møter vi hverandre på midten, sier han.

Foto: AKA

Mathias forteller at han aldri har en plan når han begynner på et nytt prosjekt. Han jobber best med et blankt ark med fargestifter til.

– Inspirasjon finnes over alt ass. Jeg bare lager ting helt til jeg ser noe i det.

Møtte Post Malone

Mathias har alltid vært kreativ, men det var først i 2012 han begynte med det han selv vil kalle kunst.

– Da fikk jeg et malesett av venninnen til mamma, og så begynte jeg bare i garasjen hjemme, forteller han.

Mathias flyttet til Oslo sammen med kjæresten i 2014, og begynte å studere på Einar Granum Kunstfagskole. Interessen for kunst ble bare større og større. I 2015 møtte han Post Malone for første gang. Den da relativt ukjente amerikanske artisten skulle holde sin første konsert i Norge, på Blå i Oslo.

I 2018 var Post Malone verdens mest streamede artist på Spotify.

– Post Malone er kanskje det største som har skjedd. Via han har jeg møtt flere, som Tyla Yaweh. Jeg har vært så heldig å få lage merch til festivalen hans.

– Jeg prøver å oppsøke de jeg digger, og jeg har vært heldig som har fått møte noen av dem, sier han.

– Hvordan føles det når store stjerner har på seg det du har laget?

– Jeg syns det er dritkult, jeg! Det er bare sånn det skal være, tenker jeg, sier han med et glis.

Farter mellom Oslo og LA

Mathias forteller at han stadig får forespørsler om å designe for artister, men at han takker nei til mye.

– Men jeg har noe på lager hele tiden, så hvis det er noen jeg syns er kule som kommer, så skal de få en smakebit.

De siste årene har han vært frem og tilbake mellom Oslo og LA.

– Det er litt mitt andre hjem, føler jeg. Det er så mye som skjer der, men akkurat nå er det litt trøblete å være der, så vi får bare vente litt til.

Foto: Ingvild Vik

Hans ferskeste kunstverk har tydelige referanser til bevegelsen mot politivold mot svarte i USA. Selv vil ikke Mathias si så mye om det politiske budskapet i bildene.

– Men når sånne ting skjer og jeg kommer til studio så er det sånne ting jeg vil lage.

Publisert: 22.06.20 kl. 13:39