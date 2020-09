I originalen blir den populære high school-gutten Zackary dumpet av kjæresten, noe som fører til at han inngår et veddemål om at han kan forvandle hvilken som helst jente på skolen til ballets dronning. Han blir utfordret til å prøve med en av skolens upopulære og nerdete jenter. I nyinnspillingen er Zackary blitt til en kvinnelig influencer, spilt av Addison.