Joachim «NoobworK» Haraldsen: – Gaming var min redning

Haraldsen var mer eller mindre sengeliggende i fem år. Da ble miljøet på nett viktig.

Manglende inkludering og mestringsfølelse, preget Joachim «NoobworK» Haraldsens (27) barndom. Han hadde null interesse av å være på skolen, og var mer interessert i verdensrommet og spørsmål om hvorfor ting er som de er.

– Derfor ble jeg den som var veldig annerledes, forteller han.

Han prøvde også ulike lagidretter, men følte seg ikke inkludert. Derfor begynte han på individuelle idretter som svømming og kampsport.

– Det var gøy, men jeg tror i etterkant at det var for å gjøre foreldrene mine «happy» så jeg kunne spille mer.

Mestringsfølelse fant han nemlig gjennom dataspill. Det ble ikke noe mindre viktig da han fikk en skade og måtte operere ryggen like før han fylte 16. Da ble han sengeliggende i to år.

Han ble frisk igjen, men det gikk ikke mer enn et halvt år før han trengte en ny operasjon. Dermed gikk det to nye år, og Joachim var mer eller mindre sengeliggende fra han var 15 til han ble 20.

– Da begynte jeg å få ganske tydelige depresjoner og sosial angst. Det var en veldig tung periode, men så hadde jeg spill og miljøet på nett. Det var garantert min redning, forteller han.

– Følte folk brydde seg

Gjennom spill fikk Joachim venner han har den dag i dag. Disse vennene overtalte ham til å prøve ting han aldri ville turt ellers, som å starte youtube-kanal med videoer av at han spilte.

– Å legge det ut åpent på nett, var kjempeskummelt. Men jeg gjorde det, og det ga mersmak fordi jeg følte folk brydde seg, forteller han.

I dag er han en av Norges største youtubere med nesten 200.000 abonnenter.

Kanalen har han også brukt til å ta opp psykisk helse. I 2018 lagde han en serie videoer med Niklas Baarli hvor de spilte sammen mens de snakket med gutter mellom 13 og 18 år om temaer som selvbilde og savn. Serien var et initiativ fra Mental Helse Ungdom. Joachim ville lage serien fordi selvmord er en av de største dødsårsakene blant ungdom, spesielt gutter.

– Gjennom spill fikk vi de til å snakke åpent, forteller han.

DELTE UT PRIS: Joakim «Noobwork» Haraldsen delte ut prisen for årets trener under årets idrettsgalla med Emil «Nyhrox» Pedersen. I begynnelsen av 2020 startet Joachim sitt eget esport-lag: Omaken.

Joachim tror mange med psykososiale problemer havner i gamingverdenen fordi den ifølge ham ivaretar alle.

– Det er et veldig åpent samfunn. Ingen bryr seg om hvor du kommer fra, hvordan du ser ut eller hvor mye penger du har. I spill handler det om helt andre ting, sier han.

– For enkelt å si at spilling fører til depresjon

Spørsmålet om det er en sammenheng mellom psykiske helseproblemer og gaming, er ikke et enkelt et, ifølge Elfrid Krossbakken. Hun er psykolog, PhD og førsteforfatter bak en studie fra 2018 hvor fant man en sammenheng mellom depresjon og ensomhet og det forskerne kaller patologisk spilling. Det vil si spilling som er tydelig problematisk.

Krossbakken forteller at det kan være enklere å ty til spilling enn å møte verden dersom man er deprimert eller ensom.

– Det kan være en måte å få det bedre på der og da. Men for noen få kan det bli en negativ spiral hvor ensomhet, depresjon og problematisk spilling øker over tid, og man får mindre av annet input sier Krossbakken.

Elfrid Krossbakken

Hun forteller at man generelt vet for lite om hvordan gaming påvirker psykisk helse.

– Det kan se ut som det går litt begge veier, men at vi ikke har sikre nok svar på det. Det er nok for enkelt å si at spillingen i seg selv fører til depresjon.

Uproblematisk for de fleste

Spilling kan nemlig også ha noen positive sider, ifølge Krossbakken.

– Man kan komme i kontakt med folk, bygge nettverk og øve seg på sosial interaksjon gjennom dataspilling, forteller hun.

Ifølge Krossbakken er gaming uproblematisk for de aller fleste. Det kan være en måte å koble av og redusere kjedsomhet. Å ha noe man er engasjert i, kan også være forebyggende for depresjon og ensomhet. Problemet kan oppstå hvis spillingen går utover livet på andre måter.

– Hvis man føler man mister kontroll, absolutt må spille og kutter ut andre ting, så er ikke det antatt å være bra, forteller Krossbakken.

Ifølge en undersøkelse fra Medietilsynet, spiller 86 prosent av alle mellom 8 og 18 år dataspill.

Krossbakken forteller at ettersom det er så mange som spiller, så vil man finne sammenhenger mellom for eksempel depresjon og spilling eller vold og spilling, men det er ikke nødvendigvis slik at det ene fører til andre når vi vet at så mange spiller en form for dataspill.

– Men det er såpass mange som spiller, og når noen rapporterer at det er et problem, er det fint å få forsket mer på det, sier hun.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

