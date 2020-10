VG-Peil-Logo – Forventer ikke 10 millioner Niklas «Bølgen» Paulsen (19) forteller om skoletrøbbel, kjærestestatus og de nye låtene. Håvar Bremer Av Publisert 21. oktober, kl. 19:40 19-åringen traff i sommer blink med sin første låt «Er ikke verre». Den har nå over 9,5 millioner avspillinger på Spotify. Låten ble til da samfunnet stengte ned 13. mars. Bølgen bestemte seg for å bygge opp TikTok-kontoen sin. Han hadde en baktanke. Følgerne strømmet til de kreative videoene om matlaging, alternativ trening og dødsing. Da det kokte som mest, slapp han ut musikken sin. Her kan du høre en smakebit fra hans nye låt «Pen og populær». - Jeg forventer ikke 10 millioner streams. Den andre låten har 600.000 og det er også utrolig bra tall som mange aldri oppnår. Foto: Philip Halvorsen Fire favoritter Mat: Biff

Artist: Post Malone, Unge Ferrari

TV-serie: Modern Family og Gossip Girl

På skolen: Norsk. Diktanalyse, blant annet

Aktuell: Slipper fredag EP-en «Pen og populær» og holder releasekonsert i Drammen samme kveld

KJØRER FINT: «Bølgen» har lånt seg en bil som står i stil til suksessen han hadde med sin første låt.

– Jeg tror foreldrene mine tenkte: «Hvordan skal det gå med han».

TikTok-helten «Bølgen» fra Drammen har hektiske dager. Og det passer han veldig godt. 19-åringen hater å kjede seg. Men da han var yngre ga dette han utfordringer, forteller han.

– Jeg slet på skolen. Jeg var urolig og veldig glad i å prate. Så jeg snakket altfor mye i timen. I tillegg leste jeg veldig tregt, så jeg hang etter.

Paulsen elsket å være på skolen sammen med vennene, men skolearbeidet hatet han.

Snudde

– I 9. klasse skjønte jeg at jeg kunne bruke pratingen. Jeg hentet meg inn på presentasjoner. Å rekke opp hånden og svare, det vippet opp mange av karakterene.

– Jeg tror foreldrene mine var veldig frustrert og tenkte: «Hvordan skal det gå med han». Jeg skulle tøffe meg, og være klassens klovn.

På videregående fikk han toppkarakterer. Nå går han andreåret på «Markedsføring og ledelse» på universitetet i Kristiansand, og står ved et dilemma: Hvordan skal han fortsette på studiene?

– Nå har jeg mye tid og kan fullføre dette skoleåret. Men neste år, hvis det blir vaksine, så kan det bli mange flere konserter og mye jobb. Så det kan hende jeg tar siste året på to år, eller venter med det. Jeg setter musikken foran alt.

BØLGE-SKO: – Jeg trente på et treningssenter som het «Bølgen». Jeg ar 14 år og følte det passet meg både musikkmessig, ettersom jeg synger litt bølgete, og fordi jeg elsker vannaktiviteter, sier Paulsen. Foto: Eivind Haugen

TikTok endret alt

Paulsen forteller at han er en rastløs sjel. Derfor kunne det blitt helt krise for 19-åringen da samfunnet stengte delvis ned i mars. Men i stedet ble det starten på et lite musikk-eventyr med millioner av Spotify-avspillinger og platekontrakt med MTG.

19-åringen bestemte seg for å bygge opp TikTok-kontoen, som på det tidspunktet hadde rundt 4000 følgere.

– Jeg bodde med en kompis ved Fredrikstad. Vi var jo ikke på skolen og det ble masse fritid. Ingen festing, ingenting. Jeg har en redsel for å kjede meg, jeg må finne på noe. Uten lockdownen hadde jeg ikke vært der jeg er i dag.



Baktanke

Foto: Skjermbilde, TikTok

På de første to ukene lagde Paulsen 14 TikTok-videoer.

– Jeg gikk all in. Jeg tenkte at alle kommer til å sitte på telefonen sin nå. Hvis jeg klarer å bygge meg opp på den plattformen så kan jeg vise hva jeg kan innenfor musikk. Jeg hadde en baktanke.

Paulsen lastet ned en beat fra YouTube og lagde refrenget til «Er ikke verre», for å ha en avslutning på TikTok-videoene. Nå har låten over 9,5 millioner avspillinger på Spotify.

30 produsenter

– Samtidig lagde jeg en video av hvordan jeg lagde refrenget med dårlig mikrofon og dårlig utstyr. Etter den videoen skulle cirka 30 produsenter ha tak i meg på to timer. Da skjønte jeg: «Nå er tiden inne for å vise frem hva jeg kan».

19-åringen tok kontakt med direktøren til MTG, som han kjenner.

– Vi måtte lage en ny beat. Plateselskapet fikk trua, og signa meg opp med en ny produsent. Versene hadde jeg skrevet i 2019, de passet veldig bra til refrenget.

Kjæreste?

Foto: Philip Halvorsen

Paulsen slapp for noen uker siden låt nummer to, og denne uken kommer ytterligere to låter. Alle handler om forskjellige relasjoner og erfaringer 19-åringen har hatt.

– «Er ikke verre» handler om at man ikke skal kaste bort tiden på noen som stopper deg i å ha det gøy. Jeg er veldig glad i å være aktiv, og hvis jeg skal være i forhold med noen som ikke liker det jeg gjør og nekter meg det, så funker det ikke.

– En kjæreste må ikke være med på alt. Men det er kult hvis hun vil være med, i stedet for å si «herregud, så kjedelig», eller «det får du ikke lov til».

– Hvordan står det til på den fronten nå?

– Jeg har hatt så mye å jobbe med, alt som har skjedd har gjort at jeg har vært selvsentrert i flere måneder nå. Jeg har vært på jobb og vil gjøre det best mulig. Jeg har ikke hatt tid til å tenke på noen damer.

Instagram-DMs

Men henvendelser fra sitt unge publikum mangler det ikke på.

– Det blir mange DMs på Instagram. Det er der jeg merker det. Og hvis jeg for eksempel er på et kjøpesenter. Folk kommer bort og vil ta bilde. Det er veldig hyggelig.

En av de nye låtene heter «Pen og populær», og den handler om fasaden man ofte setter opp når man møter nye mennesker.

– Når man blir bedre kjent viser det seg at man er en helt annen. Første gang man møter noen er det veldig mye man ikke vet.

I «Være med å fly», hans andre låt, synger han om de som egentlig er de beste vennene.

– Du har de som er kompiser når man er den kule og alt er bra. Men de er gjerne ikke der når man ikke har det bra. For min del så er de nærmeste vennene de som ikke nevner den suksessen jeg nå opplever. Det er de jeg kan snakke med alt om.

Publisert: 21.10.20 kl. 19:40