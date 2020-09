Dette er hva ansiktsgrimasen faktisk betyr

Sara Cecilie Leite (19) har nesten 400.000 følgere på TikTok. Hun er blant de som har laget «ahegao»-video på appen.

Til VG sier hun at ting er ofte uskyldig på TikTok, selv om enkelte memes eller challenges i utgangspunktet stammer fra vokseninnhold som hentai.

– Jeg har sett at «ahegao» har blitt brukt på den måten noen steder før, men det er ikke sånn jeg har sett det bli brukt på TikTok, utenom fra Belle Delphine. Det er et morsomt ansiktsutrykk som folk gjør for å ikke virke monotone, og ha mer mimikk i videoene sine, sier den erfarne tiktokeren.

– Aldri ment seksuelt

Sara Cecilie Leite, som har over 16 millioner likes totalt på TikTok, mente ingenting seksuelt med «ahegao»-videoene sine, bortsett fra at det var en artig grimase, som hun har sett mange lage før henne.

Det var ikke før VG ringte at Leite forsto omfanget av «ahegao»-trenden.

Søkeordet «ahegao» er dessuten blokkert på appen, og brukere som ønsker å tagge ordet bruker «ahegaho».

– Nå som jeg vet hva det er, kommer jeg til å gjøre mer research før jeg bruker det igjen. Men i utgangspunktet tenker jeg det er en uskyldig ting på TikTok, sier 19-åringen.

Mener at Belle Delphine er for drøy for TikTok

Som mange andre, oppdaget Leite grimasen i en Belle Delphine-video. Hun sier at grimasen ble etterhvert en meme-trend som mange gjorde på TikTok, og ikke nødvendigvis bare pornoskuespillere og e-girls.

– Jeg føler ikke at Belle Delphine passer helt på TikTok. Det er mange barn og unge som bruker appen til å danse, synge og gjøre challenges, og da er det ikke bra at hun kommer på deres feed, sier Leite.

Publisert: 06.09.20 kl. 14:04