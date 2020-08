Er Billie Eilish en e-girl?

Mange omtaler Billie Eilish (18) i sammenheng med e-girls. Noen lurer på om hun er en e-girl, andre mener at hun er for «kjent» for å være en. Det er skrevet en uoffisiell biografi som mener at hun gikk «fra e-girl til ikon». Huffpost skriver at e-girls kler som ut som Eilish, mens New York Post skriver at popstjernen kler seg ut som e-girl. Til syvende og sist er det opp til Eilish å kalle seg e-girl eller ei.