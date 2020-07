VG-Peil-Logo Norges ukjente DJ-talent 21 år gamle Mattias Klakegg fra Jølster i Sunnfjord kan bli Norges neste elektronika-stjerneskudd. Neste tirsdag er han én av fire finalister som konkurrerer om å få spille på en av verdens største festivaler i 2021. Ingvild Vik Av Publisert 01. juli, kl. 16:19 Festivalen Tomorrowland i Belgia samler 400.000 publikummere over to helger. Et lite knippe nordmenn har spilt der siden festivalen oppsto i 2005, blant dem Kygo og Alan Walker. Ingvild Vik Av Publisert 01. juli, kl. 16:19 JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

Mattias var på festivalen i fjor, og skulle egentlig deltatt i år også. På grunn av coronaviruset ble festivalen avlyst, og billetten hans endret til å gjelde neste års festival.

Nå kan han selv stå på lineupen som «DJ Matti», men først må han danke ut tre konkurrenter i kampen om å bli Europas fremste DJ-talent. Finalen av konkurransen Sound of Tomorrow avgjøres i en DJ-battle som streames på sosiale medier tirsdag 7. juli.

Konkurransen avgjøres delvis av en jury og delvis av stemmer fra seerne.

Plukket ut blant 1000 bidrag

Mattias var inne i eksamensperioden på medisinstudiet i Bergen da han sendte inn bidraget sitt til konkurransen.

– Jeg tenkte jeg kunne investere et par timer i å lage en mix, så jeg fant frem ti sanger som passet, og sendte det inn, forteller han.

Mixen hans ble en av over 1000 godkjente bidrag, som ble lagt ut på nett. Men Mattias sitt bidrag tok ikke helt av, og hadde bare noen titalls avspillinger.

Foto: JONAS ROOSENS / BELGA

– Samme dag som jeg hadde en lang og tung eksamen hjemme, fikk jeg e-post om at jeg var plukket ut som topp 20. Da ble eksamen litt uviktig, forteller Mattias - og legger til at eksamen også ble bestått.

DJ-settet hans ble plukket ut av en jury bestående av blant annet DJ Fedde Le Grand, og sunnfjordingen danket med det ut mer etablerte DJer med tusenvis av følgere. Selv har han færre enn 50 følgere på sin nyopprettede instakonto.

– Jeg har aldri promotert meg selv på sosiale medier før, men det var et krav fra festivalen, så jeg måtte bare begynne med det, sier Mattias.

Forrige uke fikk han vite at han er i finalen.

– Det var helt mind blowing - det var så uforventet, forteller han.

Selv om Mattias ikke forventet å komme så langt, forteller han at det begynner å gå opp for ham at han kan vinne.

– Først nå har det slått meg at, shit, jeg skal faktisk spille på Tomorrowland sine sosiale medier, det skal komme noen inn i huset mitt og sette opp et kamera her og alt mulig. Jeg er ganske nervøs, men jeg vil tro at jeg skal greie det.

– Er du komfortabel med all oppmerksomheten?

– Nei, jeg er ikke helt komfortabel med det, sier Mattias mens han ler.

– Jeg vet ikke helt hvordan det ser ut når jeg livestreamer, så jeg må øve litt på det.

Aldri spilt for mer enn 70 stykker

Til tross for at 21-åringen nå kan få muligheten til å spille på en av verdens største musikkfestivaler, er han totalt ukjent for de fleste, og har lite spille-erfaring.

– Jeg har bare hatt to proffe oppdrag som DJ før. En gang i en bursdagsfest på en bar i Bergen, og en annen gang på et arrangement med 60–70 gjester på den sammen baren.

Nå håper 21-åringen at han kan få flere DJ-oppdrag fremover.

– Det hadde vært veldig gøy å spille på klubber i Bergen. Det e jo liksom det som har vært målet.

Mattias begynte å mikse musikk på PC da han gikk på ungdomsskolen. Han delte musikken sin med vennegjengen, men aldri noen flere. Først for to år siden, da han var ferdig med første året på medisinstudiene, kjøpte han sitt første miksebord.

– Det så veldig interessant ut, men det eneste jeg egentlig visste var at hvis tempoet i sangene er likt, går det an å mikse dem sammen, forteller han.

Drømmer om å bli kirurg

VG snakker med DJ-talentet på telefon fra barndomshjemmet i Jølster. I sommer har han sommerjobb som pleieassistent på nevrologisk avdeling på sykehuset i Førde. Han har dermed flyttet midlertidig hjem til mor og far.

Helt siden ungdomsskolen har planen vært å bli kirurg, og nå er Mattias akkurat ferdig med tredje året på medisinstudiene i Bergen.

Men selv om musikkarrieren nå får et skikkelig boost, er ikke 21-åringen helt sikker på om han er villig til å gi opp medisinstudiene.

– Det kommer jo litt an på hvor stort dette blir, og om jeg får noen oppdrag på festivaler og sånn. Jeg har ikke tenkt på å sette studiene på pause, men dette er jo en sjanse man får én gang i livet.

På spørsmål om det er musikk eller medisin han aller helst vil drive med, svarer Mattias tvilende.

– Jeg er usikker på om drømmen er musikk eller kirurgi. Begge deler handler om fingerferdighet og teknologi. Og ting snur fort i musikkbransjen, mens legeyrket er mer stabilt.

– Hva sier foreldrene dine om musikkarrieren da?

– Det er litt artig, for pappa hadde også slike drømmer da han var ung, men faren hans var ikke så positiv til det. Så nå har pappa blitt veldig ungdommelig igjen. Både han, mamma og kjæresten min støtter meg veldig i dette.

Publisert: 01.07.20 kl. 16:19