TikTok-stjerne død i ulykke

Rochelle Hager var kjent på TikTok under navnet @roeurboat3, der hun la ut komediesnutter til sine 150 000 følgere. Over 1.3 millioner har likt videoene hennes. Brittanie Lynn Richie er også populær på TikTok og har hyllet sin avdøde forlovede med en video med bilder av paret, og teksten: «Takk for at du viste meg hva ekte kjærlighet er. Jeg elsker deg for alltid.»