Ferdig med disse? På TikTok pågår en generasjonskrig mellom «generasjon Z» og «millennials», altså de som er yngre og eldre enn 25 år. Er det greit å gå i skinny jeans? Ingvild Vik Av Publisert 15. februar, kl. 16:39

De yngste mener nei, mens de eldste tviholder på favoritt-plagget fra ungdommen. Millioner av videoer med tags som «no skinny jeans» ligger ute på TikTok, ifølge The Guardian.

MinMote-leder Elise Alexandra Gulbrandsen tror ikke vi er helt ferdig med buksene.

Hva bør man gjøre med skinny jeans? Bare bruk dem! Dropp dem, de er ikke fine

Generasjonskrig om skinny jeans

Skinny jeans har dominert motebildet siden tidlig 2000-tallet. Nå mener generasjon Z at millennials må slutte å tro at de ser unge ut i tettsittende bukser.

Av Ingvild Vik

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Foto: Unsplash

Videoer av «Gen Z»-ere som fordømmer jeansen med smale ben har satt fyr på TikTok de siste ukene. Dét skjer etter at også 2000-tallstrender som sideskill og «lattergråteemojien» har blitt latterliggjort av de under 25 år.

Noen går så langt som å si at de heller vil dø eller være hjemløse enn å gå i skinny jeans, skriver The Daily Mail.

Nå slår «millennials» tilbake – og sier tydelig ifra om at de ikke vil gi opp trendene:

– Ikke flatterende

Skinny jeans ble for alvor populært i tiden etter år 2000, da it-jenter som Paris Hilton, Lindsey Lohan og Nicole Richie stadig ble sett i plagget.

Tiktokerne som nå erklærer plagget for ferdig, er i godt selskap. Supermodell Luka Sabbat sa nylig dette til Esquire:

– Skinny jeans ser ikke like flatterende ut nå for tiden.

Les også: Er «skinny jeans»-trenden død?

I høst sa også den norske influenceren og designeren Anniken Jørgensen til MinMote at hun er ferdig med tettsittende bukser.

– Jeg tror faktisk ingen får meg i tettsittende bukser eller jeans what so ever. Haha! Når jeg sier det så kan jeg ikke huske sist jeg hadde på meg «skinny jeans»? Jeg eier ingen heller. Mareritt! sa hun i spalten MinStil.

Blir ikke helt borte

I 2019 sto «loose fit jeansen» for fem prosent av jeanssalget til BikBok, mens det i 2020 var oppe i hele 40 prosent, sa markedssjef Nina Ruud i BikBok til MinMote i september i fjor.

– Vi ser en tydelig endring i både salg og etterspørsel, og at trenden beveger seg mer mot jeans med rette ben, sier Ruud.

De fleste moteeksperter er likevel enige om at vi ikke har sett det siste til skinny jeans med det første.

Levi’s-sjef Chip Bergh sa i januar at han ikke tror skinny jeans noensinne kommer til å forsvinne fra motebildet for kvinner, til tross for trenden med løstsittende klær.