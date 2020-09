VG-Peil-Logo – Kjøpte 30–40 mobiler på et år Christoffer Myrdals (23) appetitt for mobiler, førte ham ut i store vanskeligheter. Håvar Bremer Av Publisert 23. september, kl. 09:47 Luksusfellen, TV3 Denne uken er han hovedpersonen i Luksusfellen på TV3. Her forteller han om sitt enorme mobilforbruk. Håvar Bremer Av Publisert 23. september, kl. 09:47

23-åringens store drøm var å bli musiker. Han hadde en 40-prosentstilling, og brukte resten av tiden på å følge drømmen. Den innebar også den andre lidenskapen: iPhoner, nettbrett, høyttalere. Ja, alt som går på strøm, som han selv sier i programmet.

Christoffer Myrdal tar TV-seerne med til en elektronikkbutikk. Foto: Luksusfellen, TV3

Problemet var at 23-åringen ikke hadde så mye penger. Dermed kom han frem til en utspekulert måte å hente ut dyre iPhone-modeller, og samtidig skaffe penger til andre ting.

– Det er kanskje den mest kreative måten jeg har vært borti, sier økonomiekspert Lene Drange, som er en av to programledere i Luksusfellen.

Hun forklarer Myrdals fremgangsmåte slik:

Han kunne kjøpe en iPhone verdt 10.000 kroner på avbetaling for noen hundrelapper.

Så ble denne solgt på Finn litt billigere, for eksempel for 9500.

Og slik kunne han fortsette.

Mange mobiler

Lene Drange er programleder i Luksusfellen. Foto: Janne Møller-Hansen

Men alle mobilene var tilknyttet en leverandør og et abonnement. Det var også månedlige avdrag å betale. Dermed strømmet regningene på, men Myrdal åpnet ikke konvoluttene han fikk i posten.

Til slutt fikk han ikke «hentet ut» flere iPhoner da forhandlerne oppdaget at han ikke betalte for seg. Betalingsanmerkningene kom et par måneder etter at første regning gikk til inkasso. Dermed rakk Myrdal å skaffe og selge alle disse mobilene, forklarer Drange.

Gjelden

Økonomene i Luksusfellen regnet seg frem til at Myrdal til slutt skyldte 384.000 kroner.

– Jeg elsker å bruke penger på ny teknologi som telefoner, nettbrett, headset og høyttalere. I løpet av det året her, hvis jeg skulle talt hvor mange telefoner jeg har hatt, så er det nok 30–40 ulike modeller, sier han i programmet.

Når han nå snakker med VG er tonen en annen.

– Lenge før jeg meldte meg på så visste jeg at dette ikke var bra. Men jeg tenkte at dette går kun utover meg selv. Det ble ekstra ille da jeg skjønte at dette også går utover andre.

Myrdal forteller at det ble ekstra tungt da han skjønte at han påførte familien og kjæresten bekymringer og at de mistet tilliten til han.

Livet nå

Christoffer Myrdal er glad for at han har fått orden på økonomien. Foto: Privat

23-åringen jobber må som butikksjef i Oslo sentrum og er svært takknemlig for hjelpen han fikk til å gjøre opp for seg.

– Jeg var 19 år, hadde fått meg jobb og fikk plutselig tilgang på penger. Men jeg var ikke innforstått med avbetaling.

– Jeg skjønte ikke hva det innebar å ikke følge opp. Den første måneden stresset jeg litt, men så skjedde det ikke noe. Jeg fikk et monster i hodet som sa at «det er ikke så viktig». Og før jeg visste ordet av det så spant det ut av kontroll. Jeg var uvitende, ung og dum, sier Myrdal til VG.

Kjæresten

Myrdal tok i tårene da han la kortene på bordet overfor kjæresten Ella Ahti (22).

Det er et år siden episoden ble spilt inn, og i tiden etterpå har han fått livet på rett spor. Det tyngste synes Myrdal har vært at han sviktet de han er glad i, spesielt kjæresten.

– Vi holdt sammen gjennom stormen, og står sterkere sammen enn noensinne.

Myrdal forteller om nye vaner.

– Jeg har ikke den nyeste iPhonen i lommen og setter nok mer pris på de små tingene. Jeg har ikke bestilt noe på nettet eller gått inn på Power på en stund, for å si det sånn.

Han har rukket å få noen tilbakemeldinger etter at episoden ble lagt ut på nettet denne uken.

– Jeg har sett episoden med de nærmeste, og det har dukket opp meldinger fra folk jeg ikke har snakket med på lenge som spør hvordan det går. Det er veldig hyggelig. Jeg har ikke mottatt noen ubehageligheter ennå. Men når man er med på noe sånt, må man være forberedt på alt.

Fungert

Lene Drange mener Myrdals sak er et eksempel på at systemet har fungert fordi han ganske raskt ble stemplet som betalingsudyktig gjennom betalingsanmerkningene. Men hun skulle gjerne sett at det gikk enda raskere.

– Det førte til at han ikke fikk mer gjeld enn han faktisk fikk. Hans lave inntekt stoppet han også i ta opp dyre forbrukslån på 400-500.000 kroner.

Råd

Drange er redd mange ikke vet hva det innebærer å skaffe seg en dyr telefon på av- eller delbetaling. Ordningen går ut på at man betaler ned varen over et gitt tidsrom. Det kan medfølge både gebyrer og forsikringer som gjør det dyrere enn kontantkjøp.

– Det eneste man får vite er at du for eksempel kan betale 400 i måneden for en iPhone. Samtidig er det et sosialt press på at alle skal ha en smarttelefon. Å kjøpe ut en er ekstremt dyrt, sier hun til VG.

Drange oppfordrer til å lese det som står med «liten skrift».

– Man må sette seg inn i hva avtalen faktisk innebærer, og hvor mye det koster deg. I tillegg er det disse forsikringene. Trenger du de faktisk eller er de bare veldig dyre?

Publisert: 23.09.20 kl. 09:47