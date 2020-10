VG-Peil-Logo Deler datingtips fra 1960 Artist Emilie Nicolas har sammen med komikerne Lars Berrum og Marlene Stavrum funnet frem klassikeren «Skikk og bruk» av Waldemar Brøgger fra 1960, i et forsøk på å gi folkeskikken en gjenreisning. Ingvild Vik Av Publisert 01. oktober, kl. 08:28 Kristoffer Kumar Resultatet er podkasten «Skikk og bruk», som har premiere torsdag. I videoen ser du hva Marlene, Lars og Emilie har lært så langt. Ingvild Vik Av Publisert 01. oktober, kl. 08:28 Første episode handler om dating. Lars Berrum har plukket opp et tips han mener kan brukes i 2020 også. Ingvild Vik Av Publisert 01. oktober, kl. 08:28

Disse 60-tallsrådene bruker de i dag

I podkasten skal Emilie Nicolas, Lars Berrum og Marlene Stavrum ta for seg folkeskikk, dannelse og etikette for moderne mennesker, med hjelp av det de kaller sin hellige tekst.

Den hellige teksten er en bok på nesten 600 sider fra 1960. I forordet skriver forlaget: «Midt i en «formløs» tid ønsket vi å utgi et omfattende og moderne verk med trafikkregler for menneskelig omgang under alle forhold.» Det er altså også målet for Nicolas, Berrum og Stavrum.

Tar opp drikkekultur

Én av podkastepisodene som kommer i høst, handler om drikkekultur. Også på det feltet har trioen plukket opp ett og annet.

– Når du arrangerer fest, bør du føle litt ansvar for at de som er der skal ha det bra dagen etterpå også, sier Emilie Nicolas, og utdyper:

– Vi fant ut at det kan være lurt å servere noen sandwicher når folk er på vei hjem, slik at de våkner med litt mat i magen dagen etterpå og kanskje ikke er så bakfulle.

I en annen episode tar de opp det å bo alene. I fjor høst ble det kjent at Lars Berrum om samboeren gjennom flere år hadde gått hver til sitt.

– Jeg har bodd alene i et år nå, og jeg er egentlig veldig enig i det som står i boken om hvordan man skal gjøre det. Det er som fattern lærte meg, det er viktig å hygge seg i eget selskap, sier han.

– I slutten av kapittelet står det noe veldig fint om det: Vis deg selv høflighet og respekt. Det tenker jeg at de som bor alene er litt takknemlige for, sier Nicolas.

– Og det har jeg gjort hver dag siden, sier Stavrum.

