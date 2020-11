Disse datingappene har du ikke hørt om

VG-Peil-Logo Har du hørt om disse datingappene? Vi har alle hørt om (og brukt) Tinder og Happn. Og vi er kanskje alle litt lei av de samme gamle appene. Her er syv datingapper du kanskje ikke har hørt om! Xueqi Pang Av Publisert 14. november, kl. 14:42 LEI SMALL TALK? Er du blant dem som egentlig bare ser etter en hyggestund med en vilt fremmed? Da er kanskje «Hud» for deg. Vi har ikke testet appen, men ifølge skaperne så handler den bare om sex. En anonym appanmelder skrev riktignok at hen savnet flere norske brukere. Aldersgrense 17+. Muslim + Tinder = Minder Sana Abdullah (20) er blant mange som bruker datingappen «Salams». Appen er laget for single muslimer, men kan brukes av alle. Den er kanskje best for deg som ser etter et langvarig forhold, for pushvarslene lyder ofte sånn her: Jakten på kjærligheten online Bonderomanse, – bare på internett. Datingsiden «FarmersOnly» er for deg som elsker dyr og landet. Denne nisjen er visst ganske populær, for det finnes også en app-variant. Den heter «Farmers Dating Only» i App Store. Etnisitet-basert dating Det finnes flere etnisitet-baserte datingsider der ute. En av de ... mer «spesifikke» vi fant var «Black White Dating App». Jessie (19) har brukt appen «East Meet East» til å finne nye venner. Selv om hun ikke tror på online dating, så forstår hun hvorfor noen velger å date innenfor sin egen etnisitetsgruppe. Tro, håp og kjærlighet Det er jo ikke bare muslimene som har sin egen datingside. «Jeg tuller med at mannen kostet 79,- da jeg fant ham allerede første kvelden jeg opprettet profil. Et ypperlig sted å finne en kristen livspartner. Etter noen år som kjærester giftet vi oss», skriver en tidligere bruker på KristenDate.no. Gluten, nei takk! Vi synes det er ganske artig at det finnes en egen datingside for glutenallergikere. Snakk om inkludering! Til tross for at nettsiden ikke ser ut til å ha fått en makeover siden 2006, så har siden faktisk over 25.000 medlemmer, ifølge BBC. Og husk man må jo ikke være allergisk mot gluten for å få seg en glutenfri kjæreste! FOKUS PÅ PERSONLIGHET Ja, det påstår i hvert fall appen. Hinge skal visst være som Tinder, men er for deg som vil finne ekte kjærlighet (but don't we all?) Appen serverer kun 5–20 potensielle kandidater til deg hver dag, noe som gjør at man må bruke mer tid på hver enkelt profil, skriver Tek.no. Appens motto er: «Designet for å slettes». Har du hørt om Sizzl – datingappen for baconelskere? Bla videre for å lese om fem datingapper som er litt utenom det vanlige!

Disse datingappene har du ikke hørt om

1. Sea Captain Date

For alle dere der ute som fortsatt håper på å treffe sjøkapteinen i ditt liv. Gode nyheter! Redningen er her. SeaCaptainDate.com er en ekte side. De har til og med egen app. Er det meg, eller er sjøkapteiner alle hvite menn med enda hvitere skjegg? Hvor er de kvinnelige sjøkapteinene hen?

Foto: Skjermbilde, seacaptaindate.com

2. FurryMate

Digger du furries og kunne tenkt deg å ligge i armkroken til en myk og hårete ulv? Da bør du kanskje denne dating-siden. FurryMate skal være visst være furry-datingside nummer 1, – ifølge dem selv. Vi er usikker på om det finnes noen andre. På nettsiden kan du også lese «suksesshistorier» om en rekke furrymates som har funnet hverandre.

Foto: Skjermbilde, Furrymate.com

3. Sizzl

Okay, vi er skikkelig lei oss for at denne datingsappen ikke lenger eksisterer. Hele appen var nok først og fremst en reklamekampanje for baconmerket Oscar Mayer. Sizzl var som Tinder, – bare for baconelskere. Før du sveipingen begynte, måtte man svare på en rekke baconrelaterte spørsmål. Foretrekker du svinebacon eller kalkunbacon? Skal den være crispy eller myk? Du vet, alle de viktige spørsmålene. Bring Sizzl back!

Fotomontasje: Xueqi Pang, Unsplash

4. Clown Dating

For de spesielt klovneinteresserte. Denne datingsiden er skapt for deg. På nettsiden reklamerer de dessuten for klovne-kostymer til hele 25 prosent rabatt, og for en annen sketchy, men notorisk datingside ved navnet «Ashley Madison». Har du sett filmen IT, vet du at du aldri må finne på å være utro mot en klovn.

Foto: Skjermbilde, Clowndating.com

5. Purrsonals

Hvem elsker katter? Internett! Hva finnes på internett? Katter! På Purrsonals.com kan du kombinere katt og kjærlighet. Dere som ikke allerede er i et seriøst forhold med kattene deres, kan jo forsøke lykken her. Hjemmesidens motto er: «Det begynner med kjærligheten til katten din».

Foto: Skjermbilde, Purrsonals.com

Hvis du tester ut noen av disse datingsidene og faktisk treffer noen, send en e-post til pang@vg.no. Vi vil gjerne høre din historie!

Bare fordi vi tror på kjærligheten, – her har du tre mer ukjente datingapper, men som kanskje er litt mer «konvensjonelle»:

Foto: Skjermbilde, XO

XO er en datingapp som er basert på at du og matchen din spiller såkalte «icebreaker»-spill. De har flere forskjellige spill. Alt fra spørreleker til Scrabble-kopier.

Foto: Skjermbilde, Chorus

Datingappen Chorus lar vennene dine sveipe for deg! Iblant er det kanskje best å la de som kjenner deg best få lov til å bestemme hvem du bør date, – eller ikke. En lignende app heter Ship.

Foto: Skjermbilde, NUiT

Tror du på stjernene? Eller kjenner du noen som alltid snakker om stjernetegn? Da er kanskje appen NUiT perfekt for deg. Vi kan ikke garantere at pseudovitenskap er veien til drømmekjæresten, men iblant så stemmer det.

