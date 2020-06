TikTok-huset var de første ut til å samle flere profiler under samme tak. Nettverket ble opprettet av Thomas Petrou, Chase Hudson og Daisy Keech, og har nå eksistert i litt over et halvt år. På den korte tiden har det allerede blitt trøbbel blant medlemmene , og blant annet verdens største TikToker Charli D’Amelio og søsteren Dixie valgte å bryte med nettverket.