Maria Rud Halvorsen Av Publisert 07. juli, kl. 10:53

Emma Steinbakken: – Jeg hadde ikke noe motivasjon

I begynnelsen av 2020 skulle Emma Steinbakken (17) egentlig skrive musikk i en måned, men så fikk hun «en skikkelig knekk», som hun selv kaller det.

NY LÅT: Emma Steinbakken slapp nylig låten «Dance» som handler om en venninne hun beundrer. Foto: Maria Rud Halvorsen

– Jeg hadde ikke noe motivasjon eller selvtillit når det gjaldt musikken.

Året før var overveldende, ifølge Emma. Mengden reising som følger med artistlivet, var nytt for henne.

– Jeg har alltid syntes det var så gøy å sove på hotell, men det ble helt pyton. Jeg ville bare sove hjemme i sengen min, forteller hun.

Emma debuterte med låten «Not gonna cry» i slutten av 2018. Den fikk raskt flere millioner streams, ifølge P3. Siden har Emma spilt i Tyskland, Sveits, England og Sverige, i tillegg til flere festivaler rundt om i Norge.

– Jeg tror at jeg ble litt frustrert fordi det er dette jeg har drømt om, men så klarte jeg ikke å kose meg. Samtidig føler jeg meg så heldig, så det føltes teit å si at jeg ikke syntes det var så gøy å sove på hotell, sier hun.

MUSIKK OG SKOLE: Emma Steinbakken (17) begynner i 2. klasse på Wang videregående skole til høsten, samtidig driver hun med musikk. Foto: Maria Rud Halvorsen

Har med noe hjemmefra

Hun valgte likevel å gi beskjed til de hun jobbet med, og ble betrygget om at dette var helt greit. I etterkant har hun forsøkt å ta med seg en bit hjemmefra på reise.

– De gangene jeg har hatt muligheten, har jeg fått ta med meg venner eller familiemedlemmer. Jeg er også veldig heldig som er bestevenn med stesøsteren min, så hun har vært med noen ganger. Jeg har også begynt å ta med meg noe fra rommet mitt. Det kan være en kosebamse, et bilde eller en genser jeg ikke kommer til å bruke, men som jeg vet at pleier å være hjemme.

Hvordan har det vært å ikke kunne reise nå?

– Jeg tror jeg trengte en liten pause fra akkurat det og bare kjenne på å være vanlig 17-åring. Få være med venner og være der for dem, ikke bare gjennom facetime og chat. Sånne ting har vært fint.

Hun sier at det også har vært deilig å kjenne på at hun savner reisingen og spillingen igjen.

Jobbet med Beyoncé-produsent

I juni kom Emma med den nye låten «Dance». Den handler om en venninne hun har hatt i mange år.

– Hun er sykt kul fordi hun ikke bryr seg om hva andre tenker om hva hun gjør. Hun gjør sin egen greie og har alltid vært sånn, forteller Emma om venninnen som nylig fikk vite at sangen handler om henne.

– Jeg tror det var litt overveldende, men hun ble veldig glad.

«Dance» ble spilt inn i september i fjor i Stockholm og er skrevet av Emma selv, Jocke Berg og Ole Torjus Hofvind.

Som produsent på låten har de også fått med seg produsent Jonny Coffer. Han har jobbet med store navn som Beyoncé og Rita Ora.

– Jeg var ganske nervøs første gang jeg jobbet med ham fordi han er vant til folk som er sinnssykt bra. Jeg tenkte at det var litt rart at han ville jobbe med meg, men han er veldig ydmyk og jordnær, og veldig flink til det han driver med, forteller Emma.

Sjonglerer skole og artistlivet

Emma forteller at det er viktig for henne å fullføre videregående, men det krever at hun sjonglerer skole og musikk.

– Når jeg er ute og reiser, så prioriterer jeg jobb. Når jeg har tentamen, drar jeg ikke i studio. Da sier jeg bare at jeg må ha tid til skole og alle respekterer det.

Hun forteller også at skolen Wang videregående er flinke til å tilrettelegge for henne.

–Det er første gang jeg opplever at lærere skikkelig heier på en. Hvis jeg sier at jeg må være borte i to uker, så sier de bare «så kult, lykke til og her er opplegget ditt».