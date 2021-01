Dette holdt influenceren skjult Hun festet med landets største influencere, spiste middager ute og gikk på eventer. Men for Beatrice Bjørnerud (24) var det ikke hele sannheten. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 27. januar, kl. 08:13 Privat / Skjermdump Instagram Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

– Det begynte i det små. Jeg tenkte egentlig ikke så mye over det, forteller Bjørnerud. På internett er hun kjent som influenceren @bybebjo , med fargerike hårsveiser og over gjennomsnittet god peiling på sminke.

Influenceren holdt kredittgjelden skjult for alle

For et halvt år siden trakk hun seg helt tilbake, og sluttet å dele innhold på kanalene sine. Nå forteller hun hvorfor det ble sånn.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg klarte så vidt i være bare meg, og da ble det for mye å være @bybebjo.

Høsten 2020 tok nemlig Beatrice et oppgjør med seg selv, og kredittkortregningen som stadig vokste seg større.

Ville holde det skjult

– Jeg tenkte jo hele tiden at «det her går helt fint, jeg får jo lønn om tre dager». Men så kom lønnen, og da var det nye ting å bruke pengene på, så jeg betalte bare minstebeløpet, forklarer Bjørnerud.

Hun var lenge ikke sikker på om hun ønsket å fortelle om situasjonen sin. Det er tabubelagt å ha kredittkortgjeld, og kanskje er det ekstra vanskelig som influencer. Hvert år leser vi listene over alle influencerne som tjener enorme mengder penger.

– Dette er jo hundre prosent min egen feil, og det må jeg eie, men jeg tror at posisjonen min i sosiale medier hadde en brikke med i spillet, sier influenceren.

– Andre influencere reiser, er ute og spiser, shopper. Jeg tenkte at jeg var den eneste som jobbet med sosiale medier som hadde dårlig råd.

GI SLIPP: Det har vært vanskelig å gi slipp på det sosiale livet, forteller Beatrice. Her på event sammen med YouTuberen Ole Aaknes. Foto: Privat

For Bjørnerud ble det viktig at den dårlige økonomien ikke skulle være synlig overfor følgerne.

– Det ble så viktig for meg å vise at jeg ikke hadde dårlig råd, at jeg i dag må betale for det.

Hun legger ikke skjul på at det har vært tungt. Derfor ønsker hun å bruke sine plattformer til å bryte pengetabuene.

– Stress over penger og gjeld gjorde det vanskelig å fungere normalt. Det førte til uker og dager hvor jeg nesten ikke kom meg ut av sengen. Ingen lønninger var store nok, jeg klarte ikke å være nok. Til slutt måtte jeg bare ta en pause fra alle sosiale medier.

Flyttet hjem til mor og far

Summene eskalerte over tid. Høsten 2020 skjønte Beatrice selv at noe måtte gjøres. Hun pakket ned leiligheten hun leide i Oslo, og flyttet hjem til foreldrene i Fredrikstad på ubestemt tid.

– Det føltes veldig merkelig i starten, men her har jeg færre utgifter og får betalt ned gjelden min raskere.

Hun forklarer at mens hun på den ene siden følte at hun tok et steg fram, ved å ta tak i problemene, føltes det samtidig som at hun gikk helt tilbake til «scratch».

– Alle årene jeg har bodd for meg selv ble på en måte annullert. Men jeg er glad jeg kan det likevel, sier hun.

At familie og venner har vært støttende etter at hun fortalte dem om situasjonen har gjort prosessen lettere.

– Mine nære har tatt det veldig mye bedre enn jeg trodde. Selv har jeg følt på et slags sinne over at jeg lot det gå så langt.

FASADE: For Beatrice ble alt lettere når hun slapp fasaden, og fortalte venner og familie om situasjonen. Foto: Privat

Nå jobber Beatrice med kundeservice, og er takknemlig for at hun har hatt inntekt gjennom hele corona-året.

– Nå har jeg fått tilbake kontrollen, og ønsker å være åpen om det å rote det til økonomisk. Det er jo mye mer vanlig enn vi tenker at det er, sier influenceren som nå er klar for å komme tilbake til sosiale medier med flere erfaringer i ryggsekken.

– Jeg har veldig lyst til å snakke høyt om dette. Jeg håper jeg kan hjelpe noen med å ikke havne i den situasjonen, eller med å komme seg ut av det når man først sitter i det.

– Mange vet ikke baksidene

Bjørnerud synes økonomi bør bli en del av timeplanen på skoler. Hun påpeker at mange ikke vet baksidene ved kredittkort og forbrukslån, og hvordan renter fungerer.

– Om man skal ha kredittkort, må man lære hvordan man bruker det smart. Man må skrive ned alle beløp man bruker, pluss renter, og man må betale det ned med det samme.

Bjørnerud er tydelig på at hun synes 18-årsgrensen på kredittkort er for lav, og mener at det er for lett å få tak.

– Jeg skulle ønske jeg ikke fikk mitt første kredittkort da jeg var 18 år. Det er fort at man har dårlig råd og bruker kreditten for å unne seg noe, eller for å ha råd til ting man må betale, uten at man har mulighet til å betale det ned med en gang. Og det å bare betale minstebeløp gjør alt bare verre.

MINDRE KREDITTKORT: Kommunikasjonssjef i Sbanken, Kristian Fredheim. Foto: Sbanken

Færre unge har kredittkort

Kristian Fredheim i Sbanken forteller at de generelt sett har få kredittkort utstedt til kunder under 25 år, og at antallet utstedte kredittkort har vært svakt fallende i 2019–2020, spesielt etter innføringen av Gjeldsregisteret sommeren 2019.

– Når vi sammenligner bruken av kredittkort i mars 2019 med mars i 2020, ser vi et markant fall ved coronas inntreden, i hvert fall blant Sbankens kunder. Bruken ble vel å merke mer normal og tilsvarende fjoråret etter hvert som fjorårets sommer nærmet seg slutten, forteller Fredheim.

I januar 2020 sto unge under 29 år for 7,1 prosent av samlede usikrede gjelden i Norge, mens tallet et år senere er på 6,3 prosent, i følge Gjeldsregisteret.

– Oppsummert kan man si at de unge står for en liten andel av den totale gjelden, og de har gjennom pandemiåret 2020 betalt ned forholdsmessig mer enn de eldre, opplyser Gjeldsregisteret til VG.

VG har vært i kontakt med flere av landets banker som melder samme utvikling. Likevel betyr ikke det at unge ikke lenger går på kredittkort-smeller.

Må prioritere nedbetalingen

Beatrice Bjørnerud har noen råd om hva som kan fungere dersom man skulle ha havnet uti kredittkortsuppen.

– Man må få tilbake kontrollen. Sette seg ned med en foresatt, en kjæreste eller lignende, og finne ut hvor mye man skylder.

For Beatrice ble situasjonen mye lettere etter at hun fortalte om det til sine nærmeste.

– Når vennene mine visste hvorfor jeg ikke kunne være med ut, var det lettere. Da viste de forståelse.

For å få tilbake kontrollen mener hun det er lurt å ta tak i alle utgifter, og finne ut hvor det er mulig å få mer til overs, som kan gå rett til nedbetaling.

– Og så må man ikke minst velge å prioritere nedbetalingen.

VIL VÆRE ÅPEN: Etter å ha skammet seg lenge, ønsker Beatrice nå å snakke høyt om det tabubelagte temaet. Foto: Privat

– Vi nordmenn skal jo liksom bare ha god økonomi

– Hvorfor tror du det er så tabubelagt å havne skeivt ut med økonomien?

– Penger og økonomi er jo et sårt tema for mange, og det at vi lever i «verdens rikeste land» gjør nok at vi føler ekstra skam. Vi nordmenn skal jo liksom bare ha god økonomi.

Nå ligger Bjørneruds fokus på å bli kvitt gjelden en gang for alle.

– Jeg har flyttet vekk fra alle venner, alt det sosiale, kun for å jobbe og betale. Men man er nødt til å ofre noe. Jeg havnet jo i situasjonen min på grunn av måten jeg levde livet mitt på, og var nødt til å endre det.

Selv om hun har tatt noen vanskelige valg, synes hun det føles godt nå.

– Det var et punkt hvor jeg følte jeg ikke hadde noe å se fram til, fordi alt bare var regninger.

– Nå er målet å betale ned det jeg skylder, og så spare egenkapital etter det. Derfor er det motiverende å betale ned, forklarer influenceren.