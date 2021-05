Vil gjøre det lettere for ungdom å få prevensjon Hvorfor skal bare leger få skrive ut langtidsvirkende prevensjon til ungdom under 16 år? Det vil stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (29) fra Høyre ha en slutt på. Kari Aarstad Aase Av Publisert 12. mai, kl. 15:50 Høyre Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

På helgens landsmøte legger hun frem forslag om at helsesykepleiere og jordmødre skal kunne tilby prevensjon også til dem under 16 år.

For Mari Holm Lønseth, fikk hennes egen bruk av p-piller en dramatisk slutt.

Foto: Kristin Svorte

– Mitt ønsker er at prevensjon skal bli lettere tilgjengelig, sier Lønseth.

I 2019 vedtok Stortinget at helsesykepleiere og jordmødre skulle kunne skrive ut resept på alle typer prevensjon til unge under 16 år. Likevel foreslo regjeringen senere at det kun skulle gjelde for kortidsvirkende prevensjon, blant annet p-piller. Korttidsvirkende prevensjon, inkludert p-piller, p-plaster, p-ring eller p-sprøyte, kan gi økt risiko for blodpropp, hjerte- og karsykdommer og brystkreft.

Flere har reagert på at regjeringen med sitt forslag vil kunne bidra til at de yngste må bruke prevensjonstyper som gir økt risiko for farlige bivirkninger.

– Langtidsvirkende prevensjon, p-stav og spiral, øker ikke risikoen for bivirkningene nevnt over. I tillegg er p-stav og spiral langt mer effektive mot uplanlagt graviditet enn kortidsvirkende prevensjon, sier Maria Røsok i Sex og samfunn.

I helgen legger Lønseth altså frem et forslag frem forslag på Høyres landsmøte om endring i dagens praksis. Hun foreslår at det åpnes for at helsesykepleiere og jordmødre med relevant utdanning kan rekvirere alle typer prevensjon også til kvinner under 16 år.

– Vi skulle ønske de også tok med at det skal være gratis for dem under 16 år, slik det er for kvinner mellom 16 og 22. Med dette forslaget vil de under 16 fortsatt måtte betale selv. Det gir ingen mening, sier Røsok.

Lønseth er også opptatt av hvilke typer prevensjon kvinner velger. Hun tror at hvis man først begynner med en type p-piller i ung alder, er det lett å bare fortsette med det av gammel vane, selv om det kanskje finnes bedre og tryggere prevensjonsmidler på markedet.

Foto: Malene Birkeland

Til tross for at det nå finnes flere typer langtidsvirkende prevensjon, som f.eks. p-stav og spiral, bruker de fleste p-piller.

All hormonell prevensjon som inneholder en kombinasjon av østrogen og progestogen (kombinasjons p-piller, p-plaster eller p-ring) øker risikoen for å få blodpropp, ifølge Norsk Helseinformatikk (NHI). Risikoen for å få blodpropp er riktignok liten, med mellom 5 og 12 tilfeller pr. 10.000 kvinner hvert år. Blodpropper kan være alvorlige og i svært sjeldne tilfeller kan de være dødelige.

Det fikk Lønseth selv erfare.

– Når man leser pakningsvedlegget tenker man jo aldri at man selv kan bli en del av statistikken over alvorlige bivirkninger, sier 29-åringen.

Men det var akkurat det som skjedde. Mari Holm Lønseth var en frisk 21 åring som brukte p-piller. Da hun begynte å føle seg sliten, tungpustet og fikk smerter i brystet, tenkte hun det var noe forbigående.

Etter en stund ble hun likevel sjekket av lege. Det viste seg at plagene hun hadde kjent var blodpropp i begge lungene, og hun ble straks innlagt på sykehus.

– Jeg fikk raskt den beste behandling og det gikk heldigvis bra. Det viste seg at jeg har en gen-variant som gir økt risiko for blodpropp, og den er jeg langt fra alene om å ha.

Hendelsen tvang Lønseth til å tenke nytt om prevensjonen hun brukte.

– Min første tanke var, hva skal jeg gjøre med prevensjon hvis jeg ikke kan bruke p-piller? Jeg hadde aldri reflektert rundt hvilke konsekvenser p-pillebruken kunne få, eller at det var andre gode alternativer. Det mener hun alle bør gjøre.

– Alvorlige bivirkninger er for mange mulig å unngå, sier Mari Holm Lønseth, som sitter i helse og omsorgskomiteen på Stortinget.