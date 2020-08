VG-Peil-Logo – Uakseptabelt at studenter utnyttes Statsrådene Nikolai Astrup og Henrik Asheim reagerer på historiene om studenter som blir utnyttet på boligmarkedet. Her er deres tips til de 6500 studentene som fortsatt er på boligjakt. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 19. august, kl. 14:52 Maren Olava Ask Hütt VG har tidligere skrevet om kampanjen «Min drittleilighet», som deler bilder og historier fra utleiemarkedet i sosiale medier. En fellesnevner i historiene er at det sjeldent er utleier som kommer best ut av dem. – Uakseptabelt at studenter utnyttes, sier de. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 19. august, kl. 14:52 – Vi må unngå at studenter havner slike situasjoner vi nå dessverre ser grove eksempler på, konstaterer kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Han er den i regjeringen som er ansvarlig for boligpolitikken. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 19. august, kl. 14:52 Maren Olava Ask Hütt – Da holder det ikke at utleier tilbyr å sette ned husleien når det vokser sopp ut av baderomsveggen, sier Astrup, og akkurat dette eksempelet er selvopplevd for ministeren. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 19. august, kl. 14:52

6500 studenter venter på et sted å bo. De to ministrene mener unge må vite hvilke forpliktelser som ligger på utleier.

Foto: Maren Olava Ask Hütt

– Jeg var i helt motsatt ende av den skalaen. Kollektivet jeg bodde i hadde en utrolig hyggelig utleier. Hun kunne ringe og overraske oss med nytt kjøleskap helt plutselig, forteller forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Ministrene er opptatt av at det for de aller fleste er slik.

– De fleste har positive erfaringer fra seriøse utleiere som vil leieboerne sine vel, sier Astrup. Likevel må vi sørge for at det blir færre av det verste eksemplene.

– Det viktigste er at man bor trygt

Astrup trekker fram noen eksempler på hvordan man kan unngå disse tilfellene.

– Det ene er å se boligen før man skriver under på kontrakten. Det er regel nummer én. Så bør man sørge for at man er bevisst på hva slags kontrakt man inngår, så man ikke blir låst inne i et leieforhold man senere vil få problemer med å komme seg ut av. Nummer tre er å være klar over hvilke forpliktelser som ligger på utleier, sier ministeren.

– Utleier er forpliktet til å utbedre feil og mangler, og det må den som leier være klar over, slik at man ikke blir utnyttet eller at ting som i verste fall går ut over sikkerheten ikke blir fikset. Det viktigste er at man bor trygt.

Blir aldri full dekning med studentboliger

Foto: Maren Olava Ask Hütt

Henrik Asheim mener dette er særlig viktig for studenter som flytter til en ny by.

– Men så prøver vi jo å kompensere. I år er ventetiden på studentboliger halvert, og det skyldes jo egentlig coronaviruset, siden veldig mange utenlandske studenter ikke har kommet. Færre unge er i studentboligkø. Da blir markedet litt mer «leietagers marked». Presset ikke er så stort som det har vært.

– Dere har de siste årene bygget flere studentboliger. Er det løsningen?

– Det er en del av løsningen. Vi har gitt penger til å bygge 16.000 nye studentboliger. Det hjelper jo på selvfølgelig, for det betyr jo at det er 16.000 flere studenter som får bolig et annet sted, sier Asheim.

Det vil likevel aldri bli full studentboligdekning. Asheim trekker frem at mange unge ønsker å leie i det private markedet, særlig etter at de har dannet seg nettverk og fått venner fra studier som de ønsker å bo med.

– Studentboligene er et veldig viktig «førstemottak» for nye studenter, men så ser vi at mange velger å flytte videre.

– Må ikke bli noen hvilepute for regjeringen

NSO-leder Andreas Trohjell Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Andreas Trohjell mener studentboligene består av flest førsteårsstudenter fordi det er disse som prioriteres.

– Det er ikke nødvendigvis fordi det bare er førsteårsstudenter som ønsker seg bolig. Det blir for enkelt å si.

Prioriteringen bestemmes av samskipnadene og studenter, og Trohjell er klar på at det ikke er opp til NSO å mene noe om dagens prioritering eller hvem som bør prioriteres.

– Det viktigste for oss er at studentene får være med på den bestemmelsen.

Trohjell mener det er viktig at tallene fra i år ikke blir noen hvilepute for regjeringen og stortinget.

– Selv om det er færre, er det fremdeles store tall. 6500 studenter venter på sted å bo.

Må bygges mer

Dette bildet viser da de nye studentboligene på Kringsjå ble bygget. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Dersom vi skal få prisene ned både på kjøp og leie av bolig, må det bygges flere boliger. Både vanlige og studentboliger, konstaterer «boligministeren» Astrup.

– Alle de store byene må jobbe med dette, men særlig Oslo kommune må skjerpe seg. Det reguleres altfor få nye boliger, og det gjør at etterspørselen blir høy og tilbudet lavt. Da skyter prisene i været.

Astrup trekker frem at 460 studentboliger har ventet på regulering i Oslo i tre år.

– Regjeringen prøver de å skylde på kommunene

Byutviklingsbyråd i Oslo, Arild Hermstad (MDG) Foto: Naina Helén Jåma, VG

Byutviklingsbyråd i Oslo, Arild Hermstad avviser at det er 460 studentboliger som venter på regulering.

– Denne kritikken er jo fullstendig urimelig og avslører hvor hjelpeløs Astrup og regjeringen er i møte med et spinnvilt boligmarked. Jeg oppfordrer ministeren til å feie for sin egen dør. De studentboligene han viser til er allerede godkjent, og til sammen er planer for to tusen nye studentboliger blitt vedtatt de siste fire årene, sier Hermstad.

– Realiteten er at denne regjeringen ikke har greid å bremse prisveksten, og nå prøver de å skylde på kommunene.

Kommunaldepartementet svarer at de ikke nødvendigvis ser på dette som noen motsetning.

– Det tok nesten tre år før de fikk godkjenning, det vil si at det både er riktig at de 460 studentboligene er godkjent, og det er riktig at det tok nesten tre år før de ble godkjent av kommunen, skriver departementet i en e-post til VG.