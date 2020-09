VG-Peil-Logo Derfor stemmer Josi (19) på Trump Av dem som ga sin stemme under valget i 2016, stemte 28 prosent av de mellom 18–29 på Donald Trump. Josi Lynn McConnell var ikke gammel nok til å stemme den gang. Det er hun nå. Jonathan Falk Av Publisert 28. september, kl. 15:55 Josi er fra Pennsylvania, én av de ti potensielt avgjørende vippestatene. Altså stater man ikke vet hva vil stemme. Jonathan Falk Av Publisert 28. september, kl. 15:55 Hele familien hennes kommer til å gi sin stemme til Donald Trump. Jonathan Falk Av Publisert 28. september, kl. 15:55 Nesten 4000 kilometer vestover, i solfylte Long Beach, bor youtuber Kyle Le. For ham er det utenkelig å stemme noe annet enn Joe Biden. Et syn han deler med stort sett hele resten av California. Jonathan Falk Av Publisert 28. september, kl. 15:55 Kyles plan A, B og C gikk i vasken da Biden ble valgt til demokratenes kandidat. Flere demokrater skulle heller sett at Pete Buttigieg eller Bernie Sanders representerte dem. Jonathan Falk Av Publisert 28. september, kl. 15:55

Derfor stemmer Josi (19) på Trump

Foto: Privat

De er begge unge amerikanere, men hvor er det Josi og Kyle sine veier skilles? Hvem er de, og hva er viktig for dem? Hva gjør at de stemmer som de gjør?

– Jeg elsker å bare gå til timene, forteller Josi, som har en forkjærlighet for å bare bevege seg rundt på campus, hvor hun bor sammen med tre andre jenter.

Hun studerer finans på Penn State University i hjemstaten Pennsylvania. Byen hun har vokst opp i, Greensburg, ligger bare en drøy halvtimes kjøretur unna. En liten by selv i norsk målestokk, med 14.000 innbyggere. I området hun har vokst opp bor det kun 3000 mennesker.

Tidligere i år stilte hun opp i en VG-sak sammen med familien, om hvorfor de stemmer på Trump. Bildet under er av henne og hennes far.

Foto: Thomas Nilsson / VG

– Fordelene med å bo i en så liten by er det jeg har lært om familie. Små byer er veldig familieorienterte, og har en stor fellesskapsfølelse. Jeg husker fra skolen at hele samfunnet pleide å samles for å se fotballkamper. Det var en stor greie. Jeg elsker også å være en del av en stor og varm familie, sier Josi, som er én av fem søsken.

Hun trekker også frem religion som en viktig del av hennes liv.

– Jeg kunne aldri levd uten troen min. Jeg verdsetter den så høyt. Derfor bærer jeg korset rundt halsen som et symbol på det. Jeg er stolt av det, og ikke redd for å vise det.

Ifølge Josi er Pennsylvania en republikansk, men liberal stat hvor storbyene Pittsburgh og Philadelphia lener mot den demokratiske siden.

– Liker ham ikke

Kyles foreldre innvandret fra Vietnam, og det har gitt deres sønn muligheter han bare kunne drømme om. I dag har han over 200.000 abonnenter på – YouTube, og lever av å reise rundt og lage videoer.

– Jeg har faktisk vært i Norge! Jeg vet alt om «janteloven», «Trondheim» og «smalahove», sier han engasjert, på noe gebrokken norsk.

Nå som det nærmer seg valg er han spent på å bidra til å fikse et system han mener er ødelagt.

– Det er mye som må endres. Først må vi kansellere dette realityshowet av et presidentskap. Så personlig håper jeg Biden vinner, selv om jeg ikke er noen stor fan av han heller. Ingen av vennene mine er det. Jeg skulle heller ønske det var en som Andrew Yang eller Pete Buttigieg.

Han mener stemningen nå er annerledes enn da Obama var kandidat i 2016.

Foto: Privat

– Da Obama stilte var folk spente, engasjerte og emosjonelle. Med Biden er folk mer «ja, han er vel ok, jeg får vel stemme på han».

California har i lang tid vært et av de sikreste demokratiske kortene, og det virker ikke å bli annerledes denne gangen. Derfor har hverken Trump eller Biden brukt spesielt mye tid på å påvirke staten. Og selv om Kyle sier han er stolt av hjemstaten sin, er det ting han ville gjort annerledes.

– Spesielt nå under corona-restriksjonene er jeg uenig i mye av politikken. Det er så mange i næringslivet som lider, så mange business-eiere, hele livsverket deres er borte. Og hele problemet er at restriksjonene er så lite konsekvente. Jeg tror mange er veldig lei det, meg inkludert.

På mer nasjonalt nivå mener han landet har større problemer.

– Vi er så splittet akkurat nå. Alt er enten svart eller hvitt, men politisk er det jo ikke så enkelt. Det er komplekst og komplisert. Jeg tror kompromisser er nøkkelen til suksess for dette landet, og det er det jeg håper vi får med Joe Biden, sier Kyle.

– Han er riktig for USA

Josi på sin side mener det er Donald Trump som bør lede USA de neste fire årene.

– Jeg vil ha det beste USA som overhodet er mulig, og det er bare mulig ved å velge Trump. Han putter oss amerikanere først, noe som er veldig beundringsverdig, og politikken hans er riktig for dette landet. Det er det jeg tror på.

Hun trekker også inn fremtidsplanene sine når hun begrunner valget sitt.

– Jeg stemmer for mine fremtidige barn. Jeg vil at de skal vokse opp i den beste utgaven av USA som er mulig, og hvis Trump blir valgt så vet jeg at vi er på rett vei. Hvis det ikke går så kommer jeg til å bli bekymret for hvordan livene deres blir. Det er skremmende å tenke på.

