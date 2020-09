VG-Peil-Logo Krever klimasvar Tina Våje (17) er en av initiativtagerne bak «skolestreik». Fredag arrangerer de en digital partilederdebatt der de krever klimaløsninger fra politikerne. Josefine Ytre-Eide Bjaarstad Av Publisert 24. september, kl. 15:12 Aksel Bødtker (18) mener at politikerne tar for lite ansvar i klimaspørsmålet . Josefine Ytre-Eide Bjaarstad Av Publisert 24. september, kl. 15:12

– Ungdommene som streiker er noen ordentlige helter

Audun Lysbakken (SV) er blant politikerne som skal debattere. Han skal møte representanter fra de andre stortingspartiene.

Lysbakken sier det er viktig for han å delta i debatten fordi han synes jobben ungdommene gjør er utrolig viktig.

– Jeg hyller ungdommene som har mot til å stå opp og aksjonere på den måten. De er noen ordentlige helter. Jeg tror at de streikene ungdommene har hatt, har bidratt til et press på politikerne i veldig mange land. Som løfter klima opp på dagsorden på en måte vi ikke har sett på mange år, sier Lysbakken.

KLAR: Audun Lysbakken (SV) skal debattere i klimadebatten. Foto: Åsmund Holien Mo

Håper på engasjement

– Vi har allerede streiket, men nå skal politikerne svare, sier Tina Våje.

Hun forteller at de ønsker å få svar på spørsmålene de har, og de forskningsbaserte kravene de har stilt.

– Det er ett år igjen til stortingsvalget, og vi blir nødt til å ha klima og miljø høyt på agendaen for å bremse utviklingen. Vi håper vi kan engasjere alle i denne problematikken, sier Våje.

Arrangørene og initiativtagerne har oppfordret unge til å stille spørsmål på forhånd som de kan ta med seg inn i debatten med politikerne.

KLIMASTREIK: Skolestreiken i 2019 Foto: Gisle Oddstad

– Vil kutte utslippene, ikke utviklingen

Høyres Stefan Heggelund er også en av fredagens debattanter. Han mener også at det er viktig å delta i en slik debatt.

– Engasjementet og interessen vi nå ser for klimasaken er helt fantastisk, sier han.

Heggelund mener at Høyre har den beste klimapolitikken. Han sier at de alle er enige i utgangspunktet: Utslippene skal ned.

– Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen, og det er vi i gang med, sier Heggelund.

– Oljedebatten vil bli utfordrende

Et av kravene Natur og ungdom stiller politikerne, er å kutte gass- og oljeutslipp. Audun Lysbakken (SV) tror dette temaet vil bli det mest utfordrende i debatten.

– Jeg tror vi kommer til å få se en regjering som påstår at det går mye bedre enn det gjør. Virkeligheten er at Norge har ingen plan for å nå klimamålene. Norge har ingen plan for den store omstillingen vi skal gjennom. Og det vi trenger nå er å få en plan for 2020-årene for hvordan vi skal klare å kutte utslippene så mye som ungdommene ber om, sier Lysbakken.

DEBATT: Stefan Heggelund (H) er klar for debatt. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Vi kan ikke stå alene i arbeidet med en grønn omstilling

Siden 2017 har vi hatt en høyreledet regjering. Stefan Heggelund (H) mener det er positivt at politikerne blir pålagt mye klimaansvar, men at de ikke kan stå alene i denne omstillingen.

– Her må politikere, bedriftene og samfunnet for øvrig jobbe tett sammen hvis vi skal klare å nå klimamålene. Staten skal selvsagt gjøre sitt, men jeg er overbevist om at samarbeid nøkkelen – både i eget land, men også internasjonalt, sier Heggelund.

– Slik demokratiet fungerer

Skolestreikernes partilederdebatt blir livestreamet i år på grunn av coronapandemien. Arrangørene og initiativtagerne håper derfor at så mange som mulig følger med på livesendingen fredag klokken 12:30.

– Det du skal fortelle læreren din for å få se streamen, er at det å stille politikerne til ansvar, i hvert fall når det gjelder vår fremtid, det er slik demokratiet fungerer. På skolen skal vi lære om demokrati, medbestemmelse og samfunn, sier Natur og ungdoms Aksel Bødtker.

Tina Våje legger til at demokrati og medborgerskap kom inn i lærerplanen i vår, og at de derfor håper det blir prioritert tid til å se debatten i mange skoleklasser på fredag.