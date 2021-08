– Vi forstår at noen føler det er en ulempe. Vi sendte derfor ut SMS-ene på dagtid på en hverdag for at det skal være minst mulig forstyrrende. SMS-en er heller ikke et angrep på andre partier, men har som hovedbudskap å minne dem om å ta del i demokratiet i Norge, som vi mener er positivt, sa partisekretær Torkil Vederhus i MDG til VG tirsdag kveld.