De yngste på Stortinget På det nye Stortinget er 13 av representantene under 30 år. Det er fem færre enn i 2017. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 11. oktober, kl. 08:52 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Representantene under 30 år kommer fra partiene Rødt, SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Høyre. Selv om de er yngst på Stortinget, spriker meningene deres i politikken. Neste side (3) Forrige side (1)

Men kanskje kan de være enige om noe likevel? Vi har gitt dem noen dilemmaer, og forsøkt å bli litt bedre kjent med de yngste på Stortinget. Neste side (4) Forrige side (2)

Svarer noen av politikerne helt likt som deg?

Erna eller Jonas? Tesla eller traktor? Pepsi eller cola? Dette svarer stortingsrepresentantene under 30 år.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er de yngste stortingspolitikerne valgt inn for 2021–2025.

Åse Kristin Ask Bakke (25)

Åse Kristin er valgt inn for Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal. Hun kommer fra Harøya utenfor Ålesund.

Yrke: Sykepleier

Sivilstatus: I et forhold

Hvis du måtte velge:

Innfelt foto: Privat / Montasje: Maren Olava Ask Hütt, VG

– Hva er din hjertesak?

– Sørge for at alle får rett på hele og faste stillinger, trygt arbeid og en lønn å leve av.

– Hva blir det viktigste for deg de neste fire årene?

– Løse klimakrisen samtidig som vi holder folk i arbeid, for det er vår felles fremtid det handler om.

Her kan du lese mer om hva Åse Kristin Ask Bakke mener.

Tobias Drevland Lund (25)

Tobias er valgt inn for Rødt i Telemark. Han kommer fra Kragerø.

Yrke: Tidligere leder i Rød Ungdom og nå politiker.

Sivilstatus: I et forhold.

Hvis du måtte velge:

Innfelt foto: Ihne Pedersen / Montasje: Maren Olava Ask Hütt, VG

– Hva er din hjertesak?

– Gjøre noe med de økende forskjellene her i landet mellom de som har mest og de som har minst.

– Hva blir det viktigste for deg de neste fire årene?

– Få ned forskjellene, kutte utslippene, skape nye grønne arbeidsplasser og stanse sentraliseringspolitikken.

Her kan du lese mer om hva Tobias Drevland Lund mener.

Freddy André Øvstegård (26)

Freddy André er valgt inn for SV i Østfold. Han kommer fra Sarpsborg.

Yrke: Stortingspolitiker.

Sivilstatus: I et forhold.

Hvis du måtte velge:

Innfelt foto: Stian Lysberg Solum, NTB / Montasje: Maren Olava Ask Hütt, VG

– Hva er din hjertesak?

– At tannhelse skal dekkes av det offentlige sånn som all annen helsehjelp. Alle skal ha råd til å smile.

– Hva blir det viktigste for deg de neste fire årene?

– Få ned de sosiale forskjellene og klimautslippene er aller viktigst. Vi trenger rettferdig fordeling og handling for miljøet.

Her kan du lese mer om hva Freddy André Øvstegård mener.

Aleksander Stokkebø (26)

Aleksander er valgt inn for Høyre i Rogaland. Han kommer fra Stavanger.

Yrke: Pågående studier i rettsvitenskap ved UiS.

Sivilstatus: Singel

Hvis du måtte velge:

Innfelt foto: Julie Vold / Montasje: Maren Olava Ask Hütt, VG

– Hva er din hjertesak?

– At alle, uansett bakgrunn, skal få de samme mulighetene til å lykkes.

– Hva blir det viktigste for deg de neste fire årene?

– At Norge blir det beste stedet for å starte og drive bedrift, slik at det kan skapes flere jobber og flere kan få en trygg jobb å gå til. Og så må vi gjøre det lønnsomt å velge miljøvennlig og enklere for unge å få sin første jobb og bolig.

Her kan du lese mer om hva Aleksander Stokkebø mener.

Andreas Sjalg Unneland (27)

Andreas er valgt inn for SV i Oslo. Han kommer egentlig fra Sotra.

Yrke: Nyutdannet jurist

Sivilstatus: Samboer

Hvis du måtte velge:

Innfelt foto: Privat / Montasje: Maren Olava Ask Hütt, VG

– Hva er din hjertesak?

At vi får kontroll på boligmarkedet og viser handlekraft i klimapolitikken.

– Hva blir det viktigste for deg de neste fire årene?

– Vi trenger et krafttak for å få ned de økonomiske forskjellene og klimagassutslippene.

Her kan du lese mer om hva Andreas Sjalg Unneland mener.

Lisa Marie Ness Klungland (27)

Lisa Marie er valgt inn for Senterpartiet i Rogaland. Hun kommer fra Ølen.

Yrke: Sykepleier innen psykisk helse

Sivilstatus: I et forhold

Hvis du måtte velge:

Innfelt foto: Privat / Montasje: Maren Olava Ask Hütt, VG

– Hva er din hjertesak?

– At folk skal føle seg trygge på at hjelpen er der når man trenger den. Når man skal føde, ved psykose, når man trenger barnehageplass, når man trenger en trygg møteplass, ved innbrudd, brann eller annet.

– Hva blir det viktigste for deg de neste fire årene?

– Å hver dag jobbe for at folk skal kjenne seg trygge.

Her kan du lese mer om hva Lisa Marie Ness Klungland mener.

Mathilde Tybring-Gjedde (28)

Mathilde er valgt inn for Høyre i Oslo. Hun kommer også fra hovedstaden.

Yrke: Nesten ferdigutdannet jurist.

Sivilstatus: Nyforelsket med samboer

Hvis du måtte velge:

– Hva er din hjertesak?

– Det er umulig å velge bare en. Jeg brenner for en skole som gir hver enkelt elev tilpasset undervisningen. Jeg vil ha en klimapolitikk som klarer å kutte utslipp, samtidig som det skapes verdier.

– Hva blir det viktigste for deg de neste fire årene?

– Jeg vil jobbe beinhardt de neste årene for en klimapolitikk som faktisk kutter utslipp, samtidig som vi tar vare på velferden og jobbene våre. Også vil jeg jobbe hver eneste dag for en rusreform.

Erlend Svardal Bøe (28)

Erlend er valgt inn for Høyre i Troms. Han kommer fra Tromsø.

Yrke: Høyres gruppeleder i Tromsø siden 2015. Politisk rådgiver og statssekretær for helse- og omsorgsminister Bent Høie fra 2020 til 2021.

Sivilstatus: Singel

Hvis du måtte velge:

– Hva er din hjertesak?

– Det som ligger hjerte mitt nærmest er at mennesker som sliter med rusavhengighet og psykisk helse skal få bedre hjelp, behandling og oppfølging.

– Hva blir det viktigste for deg de neste fire årene?

– Det blir å få gjennomslag for Høyres politikk og være en god representant for min landsdel. Men også å følge opp alle de dyre valgløftene spesielt Senterpartiet har gitt denne valgkampen. De har lagt forventningene skyhøyt.

Her kan du lese mer om hva Erlend Svardal Bøe mener.

Even A. Røed (29)

Even er valgt inn for Arbeiderpartiet i Buskerud. Han kommer fra Kongsberg.

Yrke: Lærer

Sivilstatus: Samboer

Hvis du måtte velge:

Innfelt foto: Privat / Montasje: Maren Olava Ask Hütt, VG

– Hva er din hjertesak?

– Arbeid. Jeg mener det er viktig at vi bygger videre på den høyteknologiske industrien vi har her i Norge.

– Hva blir det viktigste for deg de neste fire årene?

– Jeg er lærer selv og mener det er viktig at vi jobber for å gjøre skolen mer praktisk og sørge for at elevene både lærer og trives bedre på skolen. Jeg har også et sterkt engasjement for arbeidet med å videreutvikle og omstille industrien i Norge.

Her kan du lese mer om hva Even A. Røed mener.

Marit Knutsdatter Strand (29)

Marit er valgt inn for Senterpartiet i Oppland. Hun kommer fra Øystre Slidre.

Yrke: Lektor i realfag, men stortingsrepresentant siden 2017.

Sivilstatus: Samboer, og ett barn.

Hvis du måtte velge:

Innfelt foto: Privat / Montasje: Maren Olava Ask Hütt, VG

– Hva er din hjertesak?

– Skole, oppvekst og like muligheter i hele Norge! Disse tingene henger veldig sammen, for en god skole gir barn og unge muligheter.

– Hva blir det viktigste for deg de neste fire årene?

– En mer praktisk og aktiv skole, kvalifiserte lærere som har lærerutdanning, flere praktiske valgfag i ungdomsskolen, at yrkesfag blir kulere med mer og bedre utstyr, og at flere elever fullfører VGS.

Her kan du lese mer om hva Marit Knutsdatter Strand mener.

Ingvild Wetrhus Thorsvik (29)

Ingvild er valgt inn for Venstre i Aust-Agder og Vest-Agder. Hun kommer fra Mandal.

Yrke: Advokat

Sivilstatus: Singel

Hvis du måtte velge:

Innfelt foto: Mona Hauglid / Montasje: Maren Olava Ask Hütt, VG

– Hva er din hjertesak?

– Klima-, natur og dyrevern!

– Hva blir det viktigste for deg de neste fire årene?

– Reduksjon av klimagassutslipp og vern av natur.

Her kan du lese mer om hva Ingvild Wetrhus Thorsvik mener.

Sandra Bruflot (29)

Sandra er valgt inn for Høyre i Buskerud. Hun kommer fra Hole i Buskerud.

Yrke: Utdannet lærer

Sivilstatus: Gift

Hvis du måtte velge:

Innfelt foto: Terje Bringedal, VG / Montasje: Maren Olava Ask Hütt, VG

– Hva er din hjertesak?

– Rusreform. At vi går fra å straffe til å hjelpe rusavhengige.

– Hva blir det viktigste for deg de neste fire årene?

– Å gjøre hverdagen litt bedre for folk, selv om det kan bli vanskelig å påvirke politikken når man ikke styrer.

Emilie Enger Mehl (27)

Emilie er valgt inn for Senterpartiet i Hedmark. Hun kommer fra Finnskogen.

Yrke: Jurist. Vært innvalgt på Stortinget siden 2017.

Emilie har ikke svar på VGs dilemmaer.

Her kan du lese mer om hva Emilie Enger Mehl mener.