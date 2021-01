Utenlandsstudentene redd de skal bli glemt igjen Utenlandsstudentene er redd de skal bli glemt i den nye studentkrisepakken, slik de mener de ble sist. Kari Aarstad Aase Av Publisert 18. januar, kl. 11:32 Privat Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

ANSA ønsker bedre løsninger for de norske studentene som studerer i utlandet.

– For å få hjelp fra forrige krisepakke måtte man dokumentere tapt arbeidsinntekt. Utenlandsstudentene jobber i all hovedsak i sommerferien og andre ferier der de er hjemme, så de falt utenfor ordningen, sier president i ANSA Morgan Alangeh (over).

Karantenebestemmelsene har også gjort det nesten umulig for dem å jobbe i Norge, med 10 til 14 dagers karantene i hver ende.

– Samtidig kan vi ikke ta jobb i det landet vi studerer i, for da kan vi miste retten til norsk folketrygd, sier Mina Cecilie Fritzon (26), som er student og ANSA-leder i Sør-Afrika.

Hun er selv en av dem som ikke fikk noe støtte i forrige krisepakke.

– Sør-Afrika har hatt lockdown fra mars til september. Det gikk ingen fly hjem, og i lange perioder var det ikke lov å bevege seg utendørs i det hele tatt, forteller Mina.

Hun har vært heldig og hatt samme feriejobb i flere år, som kundebehandler på telefon for banktjenester. I alle ferier har hun jobbet, og inntekten sammen med studielån har gjort at hun har klart de høye utgiftene i Sør-Afrika.

I 2020 kom hun seg ikke hjem til Norge før i juleferien.

– Jeg fikk jobbet litt før jul, men har brukt opp sparepenger og måttet få støtte av familien for å klare fjoråret. Mange er ikke så heldige at de har familie som kan bidra, da er det helt krise, sier hun.

ANSA har nå vært i dialog med regjeringen og andre partier om innretningen på den neste krisepakken til studentene, som skal komme i løpet av januar.

MDG lanserte allerede i fjor høst et alternativt statsbudsjett der de blant annet tok til orde for at studentene skulle få rett til å søke dagpenger, og en større del av hjelpen som stipend.

I begynnelsen av denne uken lanserte Frp at de ville gi en milliard i støtte til studentene, men at de ennå ikke visste hvordan støtten konkret skulle se ut.

Ifølge ANSA var det nesten ingen utenlandsstudenter som fikk støtte fra krisepakken i fjor.

I fjor kom de forgjeves med innspill om hvordan krisepakken burde utformes, men håper de blir bedre hørt denne gangen.

– Vi er veldig glade for Frp og andre partier engasjerer seg i saken nå, sier Alangeh.

Asheim lover at de skal forsøke å fange opp utenlandsstudentene bedre denne gangen, og han er glad for de andre partienes engasjement for studentene.

– Har dere ikke somlet veldig?

– Vi har jobbet med dette lenge, og følger situasjonen tett. Man kan alltid si at man burde visst at et virus vil spre seg, men virus sender ikke e-post og varsler når det kommer ny topp. I sommer og tidlig høst gikk det jo faktisk bedre, og vi må tilpasse tiltakene til den situasjonen vi er i, mener Asheim.

Flere har bedt om at også studenter får rett til dagpenger, men det er ikke riktig løsning, mener Asheim:

– Dagpenger vil ekskludere mange studenter, og jeg tror at å la støtten gå via Lånekassen, slik MDG foreslår, er en mye bedre løsning. Havner studentene i NAV-kø, og må forholde seg til kravene fra NAV, tror jeg de får det verre. Vi kan jo tross alt ikke gi studenter bedre vilkår enn en som har mistet vaskejobben på hotell. Så får vi diskutere hvordan det skal løses, det holder vi på med nå, sier statsråden.

Forrige krisepakke til studentene på en milliard, ble benyttet av 20 prosent av studentene.

– Den traff godt, mener Asheim, i motsetningen til studentene.

400 millioner kroner ble brukt, 600 millioner gikk tilbake til fellespotten fordi ikke flere søkte.

Det skyldtes en dårlig innretning på pakken, mener studentene. Asheim mener behovet ikke var større.

– Studentene var misfornøyde med meg fordi jeg ville gi dem hjelp i form av lån. Men Stortinget omgjorde det til delvis stipend. Det ble en god pakke til studentene, sier statsråden.

Mandag skal statsminister Erna Solberg redegjøre for arbeidet med krisepakkene, inkludert den til studentene. Selve pakken skal komme i løpet av januar, lover Asheim.