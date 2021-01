MALENE (19) ER SATANIST I helgen skrev VG at stadig færre unge tror på religion , og flere melder seg ut av kirken. Men en av dem som nylig har funnet troen sin, er 19 år gamle Malene. Hun er nemlig med i en satanistisk bevegelse. Xueqi Pang Av Publisert 28. januar, kl. 09:54 Slå på lyd Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Ifølge Store norske leksikon er satanisme et moderne fenomen som oppsto i det 20. århundret. Historisk sett har det vært en beskyldning om at noen dyrker djevelen, men få satanister tror på og enda færre «dyrker» Satan. Det er en liten tro, men med stor variasjon i hvordan folk tolker den. Bevegelsen setter først og fremst menneskets selv i sentrum. Neste side (3) Forrige side (1)



Malene sier at hun ble introdusert til satanisme gjennom musikken hun likte å høre på. – Jeg leser meg ofte dypt inn i sangtekster. Som en metalhead har jeg derfor lest mange sanger som handler om religioner i forskjellig grad, sier hun. I september 2020, meldte hun seg inn i gruppen The Satanic Temple (TST). Neste side (5) Forrige side (3)



Ble satanist som tenåring

Malene (19) sier at hun alltid har vært veldig nysgjerrig på satanisme.

– Selv trodde jeg, som så mange andre, at satanisme gikk ut på å brenne ned kirker og spise spedbarn og slikt. Men det var jo ikke slik i det hele tatt. Så jeg startet med å lese litt om det på Store norske leksikon og Wikipedia.

Gjennom researchen fant hun nettsiden til The Satanic Temple (TST) og en annen satanistisk religion som heter The Church of Satan.

OFFISIELT: Når man melder seg inn TST, så kan man kjøpe et medlemskort. Foto: Privat

– Jeg fant raskt ut at jeg hørte til i The Satanic Temple. Jeg leste masse på nettsiden deres, og fant ut at jeg egentlig var enig i alt som sto der. Da så jeg ikke noen grunn til å ikke være medlem.

Og som 18-åring, meldte hun seg inn i bevegelsen.

– Hva tenker foreldrene dine om at du er satanist?

– Hvorfor er hjemmesiden og estetikken til The Satanic Temple så mørk og skummel?

– De fleste som er medlem i the Satanic Temple er mennesker som allerede har en slags goth, punk eller annen «dark» look, så det er vel for å appellere til leserne og medlemmene, sier Malene.

Foto: Mio Fernandez/Privat

– Men jeg har egentlig ikke en så veldig gothic stil, selv. Jeg er veldig glad i lyse pastellfarger. Sånn alt i alt har jo ikke religionen noe med klesstilen å gjøre.

– Hva slags fordommer møter du?

– Kjenner du andre satanister og hvor mange er det av dem i Norge?

– Jeg kjenner ingen andre som definerer seg som satanist.

The Satanic Temple opplyser VG at de har registrert 545 norske medlemmer i sin gruppe. De skriver at heller ikke alle medlemmer inkluderer nasjonalitet når de blir medlem.

– Har du noen ritualer?

Malene legger til at ingen av ritualene er obligatoriske, men hun følger syv prinsipper som satanist.

De syv prinsippene Malene følger I Man bør forsøke å handle med medfølelse og empati overfor alle skapninger i samsvar med fornuften. II Kampen for rettferdighet er en kontinuerlig og nødvendig kamp som skal gå foran lover og institusjoner. III Ens kropp er ukrenkelig, underlagt ens egen vilje alene. IV Andres friheter skal respekteres, inkludert friheten til å fornærme. Å med vilje inngripe i andres friheter er å gi avkall på sin egen. V Tro bør stemme overens med ens beste vitenskapelige forståelse av verden. Man bør passe på å aldri fordreie vitenskapelige fakta slik det passer oss. VI Folk er feilbare. Hvis man gjør en feil, bør man gjøre sitt beste for å rette opp i det og løse eventuelle skader som kan ha blitt forårsaket. VII Hvert prinsipp er et ledende prinsipp designet for å inspirere edele handlinger og tanke. Medfølelse, visdom og rettferdighet bør alltid være fremherskende over det skrevne eller muntlige ordet. Vis mer

Venstreorienterte satanister

– The Satanic Temple er en relativt ny og nokså rasjonell orientert satanistisk religion fra USA. Den er liberal og følger venstreorientert politikk, sier religionsforsker Asbjørn Dyrendal ved NTNU.

Han er ekspert på blant annet satanisme, demoner og konspirasjonsteorier.

– Spesielt med tanke på frihet når det kommer til seksualitet, livssyn, ikke-troende og kvinners rettigheter. De kjemper for rett til frihet og separasjon mellom religion og stat.

FORFATTER: Dette er et arkivbilde av professor Dyrendal fra 2006, da han skrev en bok om demoner. Foto: Trond Sørås/VG

Han sier at TST ikke ønsker at staten skal prioritere en religion overfor noen andre.

– Da spesielt ikke en religion som angriper disse politiske sakene de er opptatte av.

– Satanisme er lite utbredt i verden. Bare en bitte liten promille av verdens befolkning er satanister. Der vi har målt, er det snakk om rundt 0,03 prosent, og hovedsakelig i sekulære land hvor det er stor religionsfrihet.

Norge er definitivt et slikt land, mener professoren. Han sier at Norden er ansett som vantroens hovedstad på mange måter.

Arkivfoto fra 2016 Foto: Trond Sørås/VG

Men hva er en satanist?

– Satanister deler verdier med veldig mange mennesker. Veldig mange sekulære satanistiske holdninger kan vi gjenkjenne i mange nordmenn, dansker og svensker, forteller Dyrendal.

Religionsforskeren erfarer at mange etter hvert skifter ut det å være satanist med noe annet. For eksempel til å bare være ateist. Folk går gjennom livet med mange flytende identiteter. Spesielt ungdommer, oppfatter han.

Arkivfoto Foto: Jon Eeg / SCANPIX NORGE

– Men er det noe problematisk eller bekymringsverdig ved satanisme?

– Det finnes utvilsomt problematiske satanistiske ideologier og strømninger i den brede satanisme-betegnelsen. Noen vil synes de er problematiske fordi de strider med deres eget livssyn. F.eks. kristne eller politiske partier som ikke mener det samme. Også med tanken på at Satan-skikkelsen kan bære helt andre assosiasjoner for noen.

– Det finnes også satanismetyper som overlapper med nynazisme. Det er ikke et stort omfang eller spesielt viktig, men det er en del av det. For å si det slik: Nærmest ingen er satanister, og blant de ingen, er det nærmest ingen satanister som er det på en problematisk måte.

GEITEMANN: The Satanic Temple ønsket å reise en statue av Baphomet på Capitol-grunn i Washington D.C. som et symbol for religionsfrihet i 2017. Foto: Hannah Grabenstein/AP

– Men hvorfor er estetikken til satanister så mørk og skummel?

– Jeg synes Baphomet-statuen til TST er kjempesøt, jeg.

– Er du satanist?

– Nei, jeg er skeptiker, ateist og humanist.