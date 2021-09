– Jeg var veldig ensom Tinashe Wiliamson (36) synes det er skamfullt å fortelle om hvordan hun i ungdomstiden jobbet for å passe inn. Xueqi Pang Av Publisert 23. september, kl. 19:31 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

– Jeg hadde så ødelagt selvfølelse at jeg lo med når folk vitset om innvandrere.

Williamson forteller at hun lenge fryktet at det ville bli dårlig stemning hvis hun ikke lo, eller sa ifra. Det var ikke før hun selv fikk barn som 25-åring at hun tenkte: «Nå er det nok!»

– Nesten bedre at de gjorde noe dritt enn at de overså meg

Da Tinashe Williamson vokste opp på bygda på 1990-tallet, synes hun det var krevende å være den eneste fargede i klassen sin.

Hun forteller at hun opplevde fremmedgjøring fra andre barn, og en stor ensomhet rundt det å være helt alene om problemene.

– Jeg var veldig ensom på barneskolen. Det var nesten bedre at de gjorde noe dritt enn at de overså meg. For da så de meg i det minste. Det var utfrysningen som var verst. Jeg tenkte: «Åh yes, de gjør noe dritt - da har i hvert fall sett meg», forteller hun.

Forfatteren og modellen er født i Egypt, og flyttet til Norge da hun var bare to måneder gammel. I dag er hun også mor til to døtre sammen med komiker og skuespiller Odd-Magnus Williamson (40).

Vil at alle skal være antirasister

Williamson er for tiden aktuell med en bok for unge om antirasisme.

Boken, som heter «Håndbok for unge antirasister», skal veilede både flerkulturelle og etnisk norske barn om hvordan de kan være «allierte» i møte med rasister eller rasisme.

– Nå er det ikke nok å ikke være rasist lenger, men vi må være aktive antirasister. Derfor ville jeg lage en bok som var lettere for barn og voksne å snakke om rasisme sammen, sier hun.

– Hva er forskjellen på å være ikke rasist og antirasist?

– En antirasist sier ifra i kommentarfeltet, på festen eller rundt middagsbordet når noen sier noe rasistisk eller sleivete. Du kommer på demonstrasjonene. Du rekker opp hånden. At du ikke er rasist betyr at du ikke er rasistisk, men er du en aktiv antirasist så viser du tydelig hvor du står. Det er det vi trenger nå. Alle mann på dekk, sier barnebokforfatteren.

– Burde det her være pensum på skolen?

– Jeg synes det, svarer Tinashe Williamson.

Glemmer aldri første gang noen sa ifra

Williamson forteller at hun lenge følte at voksne rundt henne ikke tok rasismen på alvor. «Det er synd at du føler det sånn, Tinashe» skal de ha sagt, ifølge henne da hun sa ifra som barn.

Hun lo med da andre tullet om innvandrere.

– Jeg ville ikke lage dårlig stemning, sier hun.

Men en dag skal en tre år eldre gutt på barneskolen ha satt ned foten etter å ha vitnet at hun ble plaget.

– Det var eldre gutt som het Mathias som sa: «Slutt med det. Slutt å plag henne». Det husker jeg som første gang noen sto opp for meg. Jeg glemmer det aldri. Jeg møter ham sånn noen ganger på byen eller på gaten. Og da sier jeg «Mathias, jeg glemmer det aldri!»

– Husker han det?

– Ja, han husker det faktisk. Men jeg tror for ham så var det bare at han så noe galt som skjedde, og sa ifra. Men for meg så var det hele verden.

– Privilegium å ikke se farge

Nå er Williamson opptatt av å formidle viktigheten av å være en «alliert» i kampen mot rasisme.

I barneboken tar hun blant annet opp en myte rundt begrepet «Jeg ser ikke farge».

– Jeg skjønner at det er godt ment når noen sier: «Jeg ser ikke farge, jeg». Problemet med det er at hvis du ikke ser farge, så lukker du igjen øynene for rasismen jeg opplever. Og den trenger jeg at du ser, og da kan du lettere være en god alliert, hvis du ser hva som faktisk skjer, forklarer hun.

Williamson sier at tanken er god, men at realiteten dessverre ikke er slik.

– Det er ditt privilegium å ikke se farge. Vi kan ikke lukke igjen øynene for det som faktisk skjer fordi det er ubehagelig.

Hun forteller at det er helt menneskelig å gjøre feil. Tinashe Williamson sier at også komikerektemannen har tråkket i salaten tidligere.

– Jeg tror absolutt at Odd-Magnus har hatt en reise ved å være sammen med meg og få de barna som han har. Han har lært og skjønt mye mer. Det er absolutt ting han kunne si før vi ble sammen, som han aldri kunne sagt nå.

– Det er litt sånn vi mennesker er. You live and you learn. Det er greit å ha tatt feil før, og det er lov å si: «Fader, det var jo dumt sagt. Jeg tråkket i salaten».

Hun oppfordrer folk til å vise forståelse og tålmodighet når noen sier ifra om noe som sårer dem.

– Istedenfor å gå i forsvarsmodus og svare: «Det var ikke vondt ment» eller «Kan du ikke ta en spøk?», så synes jeg rett og slett at du skal holde munn og lytte.

– Si heller «Oi, takk for at du sa ifra! Det har jeg ikke tenkt på. Det skal jeg ta til etterretning.» Det er en finere å møte folk som sier ifra, og da blir det lettere å si ifra også, forklarer Williamson.