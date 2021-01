Å TRO ELLER IKKE TRO? Stadig færre nordmenn mellom 16 og 24 år tror på en religion eller trosretning, ifølge SSB. Men når unge først er troende, er de mer religiøse nå enn for tre år siden. Xueqi Pang Av Publisert 24. januar, kl. 19:16 Slå på lyd Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen nordmenn mellom 16 til 24 år som tilhører en religion eller trosretning, har gått ned fra 47 prosent til 40 prosent de siste ti årene. Mens andelen religiøse mellom 16 til 24 år som deltar på gudstjenester eller religiøse møter minst én gang i måneden, har gått opp fra 18 prosent til 22 prosent siden 2017. VG har snakket med noen som nylig har begynt å tro, og noen som har mistet troen på Gud. Envato

KARIN ENDAL (21) Karin vokste opp i et kristent hjem, men det var ikke før etter konfirmasjonen at hun faktisk begynte å tro på kristendommen.

BENEDIKTE KOLRUD (16) Benedikte kjenner mye på tvil når det kommer til Gud. Hun synes det er rart å at folk tror det er en "usynlig mann" i himmelen.

UNGE ER TRENDSETTERE – Trenden viser at unge mellom 15 til 30 år er mer sekulære, og de er ofte i forkant av resten av befolkningen, sier Astrid Sandsmark, forsker ved MF vitenskapelige høyskole. Hun tror prosenten for deltagelse i religiøse arrangementer blir høyere fordi religiøse i Norge blir mer og mer en minoritet. – Fordi det er få av dem, er det større sjanse for at de oppsøker steder der det er flere som dem, sier universitetslektoren. MF Vitenskapelige høyskole

MAGNUS STRAND (16) For Magnus var konfirmasjon-undervisningen en slags oppvekker. Han merket at for ham hang kristendommen ikke helt sammen.

MAYA VERONA RØSSET (20) Moren til Maya fikk et indre bilde da datteren ble født. I bildet så hun Buddha under et blomstertre. Nå er Maya på vei til å bli buddhist.

UNGE MELDER SEG UT AV DEN NORSKE KIRKE I 2019 meldte 8602 unge mellom 13 til 30 år seg ut av Den norske kirke. Totalt har kirken 755.257 medlemmer mellom 13 til 30 år, ifølge kirken selv. Man blir meldt inn i Den norske kirke når man døpes som barn. De fleste som døpes, blir døpt før de er tre år gamle. Den norske kirke

– Det var ikke kult å være kristen

Karin Astrid Vingen Endal (21) vokste opp i et kristent hjem og gikk i kirken hver søndag fra før hun kunne huske.

Likevel var det ikke før i tenårene og etter konfirmasjonen at hun faktisk begynte å kjenne på om hun trodde på kristendommen.

– Helt opp til konfirmasjonen var jeg nok kristen av tradisjon, men var egentlig flau over det.

Hun forteller til VG at hun ble mobbet for å være kristen på barneskolen.

KONFIRMANT: Fra Karins konfirmasjon. Foto: Privat

– Det var tydelig at det ikke var kult å være kristen. Selv vennene mine kunne komme med kommentarer om kristendommen som jeg ble svært såret av, men som jeg heller slengte meg på for å ikke være utenfor.

På grunn av all mobbingen vurdere Karin på flere tidspunkt at hun hadde lyst å velge vekk religionen, men samtidig fikk hun dårlig samvittighet for å tenke slik.

– Folk synes kanskje at det er rart at jeg tror på gud, men det er også rart å ikke å tro noen ting heller, sier hun.

Etter konfirmasjonen, begynte Karin på en privat kristen videregående skole.

– Det var ikke lov å danse på julebordet, så det var litt teit. Men selv om det var strengt, så var det likevel et skolemiljø som var åpen for diskusjoner om ulike religioner og livssyn uten fordømmelser. Det var det her jeg ble sterkere i troen min.

I dag studerer hun bachelorgrad i sykepleie i Bergen. Med alderen har hun også funnet seg venner som ikke bryr seg om hennes tro, og som selv er kristne, agnostikere, ateister eller følger en helt annen religion.

KIRKEN: Her blir Karin konfirmert. Foto: Privat

– Mine barndomsvenner har dessuten blitt voksne, og vi har hatt samtaler om hvordan jeg opplevde disse situasjonene. Nå kan vi ha en åpen samtale om religion uten at jeg føler meg angrepet, og det hjelper nok at jeg selv også er blitt mer voksen.

Karin sier at hun føler et nærvær når hun er i kirken, og føler at kirken er «hjemme», selv hvis hun ikke har vært der på en god stund, slik som nå under pandemien.

– Jeg synes det er viktig å snakke om religion på en åpen måte og kunne diskutere både bibelen og verdier og andre hellige bøker uten å kaste skam eller forakt over de andre i diskusjonen.

Foto: Privat

Hun har selv en samboer som er ateist.

– Jeg opplever ingen problemer ettersom vi hadde masse samtaler før vi flyttet sammen om verdiene våre og hva vi mente var viktig. Selv om han ikke er troende, så har vi like kjerneverdier og er enige en god del av faktorene som påvirker hverdagen vår. Han er også en god støttespiller som eksempelvis synger bordvers med meg, for at jeg skal slippe å synge alene, forteller hun.

Q&A med Karin:

– Tviler du noen ganger på troen din?

– Ja, det gjør jeg, og det mener jeg er viktig, å ha et kritisk øye til det man tror på. Det kan være farlig å tro blindt, det er jeg helt sikker på. Likevel merker jeg at nå som jeg er eldre tviler jeg mye mindre.

Foto: Privat

– Hva tenker du om abort?

– Personlig mener jeg at alle kvinner skal ha retten til å bestemme over sin egen kropp og om en skal kunne ta abort eller ikke. Hvorvidt det å ta abort er rett eller galt synes jeg er vanskelig, ettersom det faktisk er et liv som avsluttes. Samtidig er det ikke nødvendigvis riktig for kvinnen å fullføre svangerskapet heller, hvis for eksempel at hun ble voldtatt og det resulterte i graviditet.

– Hva tenker du homofili?

– Når det gjelder homofili mener jeg at kjærlighet er kjærlighet, uavhengig av hvem den er mellom. Det står også i bibelen at «du skal elske din neste som deg selv».

Foto: Privat

– Jeg innser at mine meninger og holdninger kan være tvert i mot det mange andre kristne mener og tror, og til det tenker jeg at det må være helt greit. Så lenge vi ikke prøver å dra hverandre ned og være onde mot hverandre, så må folk få lov til å ha sine egne meninger og følelser.

Hun legger til slutt til at hun mener at abort og homofili er en personlig sak, – «akkurat som religion».

William brøt med religionen sin

William Nilsen (18) var overbevist om Jesu’ eksistens, og brukte all tiden i kirken, men så begynte han etterhvert å tvile på læren.

Se William fortelle hvordan han gikk fra å være konservativ kristen til jazz-artist her:

Dette sier kirken om unge medlemmer

Tall fra Den norske kirke (Dnk) viser at tusenvis av unge medlemmer mellom 13 til 30 år melder seg ut av trossamfunnet.

STATISTIKK: Alle tallene gjelder 13 til 30 år. Foto: Den norske kirke.

Tallene viser at 2016 meldte nesten 16.000 unge seg ut av kirken. Det var også det året det ble mulig å melde seg ut med hjelp av Bank-id.

Dnks avdelingsleder for kirkefag, Jan Christian Kielland, sier at unge i den aldersgruppen begynner ofte å tvile på troen sin fordi de selv er under utvikling.

– Den gruppen er ofte i en fase i livet hvor man går fra barnetro til voksentro. En overgang der mange kan oppleve at en Gud man har trodd på som barn blir for liten. At troen ikke lenger er kompleks nok eller rommer alt livet. Det bildet man hadde av Gud som barn sprekker. Det er kirkens oppdrag å gi de rom for å utforske troen sin videre, sier han.

Foto: Pressebilde, Heidi Olsen/Dnk

– Mange blir igjen i kirken i den overgangsfasen, mens andre finner ut at er noe jeg ikke kan tro på likevel. De aller fleste i befolkningen tilhører i folkekirken. De fleste som konfirmerer seg i Den norske kirke, forblir medlem av kirken.

Kielland sier kirken ikke nødvendigvis legger vekt på om medlemmene sine faktisk tror eller ikke.

– Den norske kirke anerkjenner det medlemskapet uansett om de tror aktivt eller ikke. Vi går ikke å spør om alle våre medlemmer faktisk tror. Alle er velkommen og alle møtes med respekt.

Han legger til at det finnes mange tilbud for unge troende i Dnk.

– Unge skal oppleve at livet har rom i kirken og troen deres. Vi opplever at mange unge mennesker oppsøker studentprester og feltprester for samtale.