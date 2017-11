(Manchester United-Newcastle 4-1) Syv måneder etter at Zlatan Ibrahimovic (36) pådro seg karrierens alvorligste skade, er svensken tilbake for Manchester United.

Foran et fullsatt Old Trafford entret 36-åringen gresset 13 minutter før full tid - med nummer 10 på ryggen. Øyeblikket var som ventet følelsesladd. Da Ibrahimovic landet forkjært i en Europa League-kamp mot Anderlecht i april, kunne karrieren vært over.

Korsbåndet røk. Mange fryktet at tidenes beste fotballsvenske aldri ville være i aksjon med knotter under beina igjen. Men det inkluderte ikke Ibrahimovic selv. Han skulle tilbake.

Lørdag kveld var det umulig å se at 36-åringen hadde vært borte fra Premier League i syv måneder. Ballberøringene var som vanlig myke og pasningene var kreative. Helt på tampen av kampen var Ibrahimovic også nær scoring med et spektakulært volleyforsøk.

– Zlatan er helt spesiell

Ibrahimovic har aldri vært redd for å bruke store ord om seg selv. Flere ganger har 36-åringen fra Rosengård kalt seg selv umenneskelig. Han mener selv han ligner mer på en løve. En løve som aldri gir opp og som aldri lar noen fortelle ham hva han kan og ikke kan gjøre.

Et comeback etter bare syv måneder viser også at Ibrahimovic er unik, ifølge Olympiatoppens erfarne lege Lars Engebretsen. Det forklarer han slik:

– Zlatan er helt spesiell. Han har vist tidligere at han har kommet raskt tilbake etter skader, mye raskere enn det som står i bøkene. Med den vanlige fotballspilleren ville vi sagt minimum ni måneder, helst 12 måneder, før et comeback, forteller Engebretsen til VG.



BLE ALVORLIG SKADET: Ibrahimovic forsto raskt at noe var galt i kneet etter landingen mot Anderlecht. Foto: NTB scanpix

United snudde oppgjøret

Det var Newcastle som tok ledelsen på Old Trafford, da Dwight Gayle (27) tidlig plasserte inn kampens første mål etter et sterkt forarbeid av høyre back DeAndre Yedlin (24).

0-1: Dwight Gayle feiret ledermålet med Matt Ritchie (til venstre) og Jacob Murphy. Foto: NTB scanpix

Like før pause var Manchester United derfor på vei til garderobepraten med 0–1 på stadiontavlen, men en heading hver av Anthony Martial (21) og Chris Smalling (27) snudde kampen totalt.

Det første nettsuset kom etter et nydelig forarbeid av Paul Pogba, som gjorde comeback etter syv seriekamper på sidelinjen med en strekkskade.

54 minutter ut i matchen kronet Pogba returen med å øke til 3–1 med sin tredje scoring for sesongen, før Romelu Lukaku (24) smalt inn rødtrøyenes fjerde midtveis i den andre omgangen. Med seieren mot Newcastle er Manchester United nummer to i Premier League, åtte poeng bak den historisk sterke bynaboen City.

KLAR IGJEN: Ibrahimovic så spillesugen ut mot Newcastle. Foto: NTB scanpix

Dette har «Ibra» gjort

I andre omgang ble i tillegg Ibrahimovics etterlengtede opptreden et av de store høydepunktene.

Engebretsen har selv vært i dialog med flere svenske kolleger den siste tiden, noe som har gitt den norske legen et innblikk i hvordan Ibrahimovic har klart å returnere til banen etter så kort tid.

– Jeg vet litt om hva Zlatan har holdt på med. Han har trent mye og spilt en del matcher, mest på trening. Det er ikke sånn at han plutselig kommer tilbake helt uten videre. Han har trent to-tre ganger om dagen i disse syv månedene, forteller Engebretsen.

– Hva har samtalene med de svenske legene handlet om?



– I medisinske fora har det blitt diskutert veldig mye om han kunne komme tilbake eller ikke – og eventuelt når. Da har det kommet frem hva han har gjort. Zlatan har gjort utrolig mye mer arbeid enn en vanlig pasient. Det har vært øvelser for styrke, bevegelighet og balanse. Vanligvis sier vi at en utøver med en slik skade ikke skal komme tilbake før ni måneder har gått, for da er sjansen for å få en ny skade ganske mye større, men i likhet med noen av våre utøvere, som Aksel Lund Svindal, er Zlatan en helt spesiell fyr.

– Hva er det som gjør risikoen høyere nå enn ved et comeback etter 12 måneder?

– To ting. Han kan lettere få en ny skade der han er operert, korsbåndet kan ryke igjen. I tillegg er du veldig utsatt for andre skader når du kommer tidlig tilbake. Det kan være strekkskader, siden du beskytter kneet ubevisst. Det har noe med hjernen din å gjøre, at du vet at det ene kneet er skadet. Da legger du for eksempel større vekt på det andre kneet når du lander etter et hopp. Men Zlatan er et spesielt individ. Jeg tror det kommer til å gå bra, sier Engebretsen.