Ny avtale på plass: Skal dopingteste skatere under X Games Norge

Skatere som vil delta under X Games Norge i 2018, må underlegge seg de internasjonale dopingbestemmelsene under arrangementet.

– Det blir det første skateboardarrangementet med slike bestemmelser så vidt jeg vet, sier X Games-direktør Henning Andersen til VG.

Han snakker om avtalen mellom X Games Norge og Antidoping Norge som ble undertegnet torsdag. Den gjelder testing av skateboardere under det planlagte, men ennå ikke helt bekreftede X Games-arrangementet på Fornebu i mai.

– Vi har holdt på i over ett år, og det var mangelen på en slik avtale som gjorde at vi ikke hadde skate forrige vinter, sier han, og fortsetter:

– Nå får vi den miksen av sommer- og vinter-X Games som gjør X Games Norge helt spesielt. Denne avtalen er helt avgjørende for at det kan skje, for vi hadde ikke fått gjort skate uten.

TO SETT DOPING-REGLER * Det er to forskjellige regelsett. Det er noe som heter «in-competition»-testing, og så er det noe som heter «out-of-competition»-testing. * Sistnevnte kan benyttes også på konkurransedager, men da tester man etter andre stoffer enn enn når det gjøres såkalt «in-competition»-testing.

Å få avtalen på plass, har ikke vært bare, bare. I fjor begravde Antidoping Norge og X Games stridsøksen da de inngikk en avtale, men den omfattet bare snøbrett- og skikjørerne, og altså ikke skateboarderne. Grunnen ligger i sportens kultur. For der snøbrett- og skikjørerne svarer til Det internasjonale skiforbundet (FIS), som tar ut tiltale ved positive dopingprøver, har de fleste skateboardere ingen klubb- eller forbundstilhøriget. Derfor er de heller ikke omfattet av antidopingbestemmelsene, som X Games heller ikke i utgangspunktet er, men som Staten på sin side krever for å gi dem støtte.

Det går mot en slutt nå som skate er på OL-programmet i Tokyo i 2020. For å delta der, må utøverne ha lisens gjennom organisasjonen World Skate (FIRS), som kan sanksjonere på lik linje som FIS. Per dags dato er ingen av de store skateboardstjernene medlemmer i den organisasjonen, ifølge Andersen.

– Vi har måttet være kreative, sier han.

– Avtalen forplikter oss til å skaffe en bekreftelse fra World Skate om at de vil håndtere eventuelle positive prøver, akkurat som FIS gjør for sine utøvere i snowboard og ski. Vi jobber nå med å få på plass en midlertidig lisens som World Skate utsteder for vårt arrangement, fortsetter han.

Andersen forklarer at alle som ønsker å være med på X Games skate, må akseptere de internasjonale dopingbestemmelsene. Utøverne som gjør så, kommer til å få opplæring på forhånd. X Games Norge kommer også til å invitere flere enn de 12 som til slutt får plass, i tilfelle noen ikke vil være med eller noen må trekke seg.

– Det er frivillig å delta, så vi spør dem ganske enkelt om de vil være med gitt at det blir dopingkontroller. De som ønsker det, vil få tilbud om opplæring slik at dette blir gjort skikkelig. Vi går i gang med arbeidet med å kontakte en utøverpool nå, så får vi høre hva de sier, sier Andersen.

Daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, kaller avtalen for et gjennombrudd.

– Vi hadde et gjennombrudd i 2017 der vi hadde en antidopingprogram knyttet til X Games, og et nytt gjennombrudd nå. Det vi håper og tror, selv om det ikke er et omfattende dopingprogram og som kun dreier seg om et arrangement, er at dette på sikt kan ha ringvirkninger, sier han til VG, og mener at opplæringselementet er sentralt.

– Vi står overfor en helt ny gruppe, og det tror jeg gjør det hele ekstra viktig. Vi når en helt annen målgruppe enn ski- og skøyteløpere og fotballspillere, sier han.