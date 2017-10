Norges gullhåp med hemmelig OL-triks

Johanne Killi (20) advarer konkurrentene før gulljakten i OL om drøyt tre måneder. Dombås-jenta jobber med et triks som skal overraske friski-rivalene i slopestyle.

– Jeg har veldig lyst til å stikke av med et gull i OL også, men jeg ser at det er mye målrettet og hard jobbing som gjenstår for å nå målet. Jeg er villig til å gjøre alt som kreves, sier Killi.

Hun fikk sitt store gjennombrudd med X Games-gull sist sesong og er en åpenbar medaljekandidat i Pyeongchang.

Hemmelig

– Det er veldig mye skikjøring som kreves. Jeg skal være fullt fokusert på alle samlinger og lære meg nye triks for å henge med, aller helst overraske, de andre jentene, sier 20-åringen.

Friskijenta vil si minst mulig om trikset som kan forbause OL-konkurrentene.

– Jeg har et nytt triks på gang, men jeg vil ikke si noe om hva det er for noe. Vi har vært i Canada og trent på airbag (skumbasseng). Der får du øvd inn mange nye triks, så det handler bare om å klare det på snø i tillegg. Det blir også mye trening i gymmen og på trampoline, for å klare triksene, sier Killi.

Skremmer rivalene

Det hemmelige trikset må sitte før OL.

– Jeg må tåle noen knall og fall på snøen, men trikset må være klart i god tid før OL, ellers tør jeg ikke å ta sjansen på å prøve det der borte. Det må skje før jul, tenker jeg. Så får vi se om jeg er klar for det.

Siden både lagkamerater og konkurrenter ofte trener sammen, er det vanskelig å finne nye triks uten at rivalene oppdager det.

– Det hadde vært positivt om ingen andre så det, men det er nesten helt umulig. Men det kan jo også gjøre at folk blir redde og frykter meg når de ser hva jeg får til på trening. Jeg skulle helst likt at ingen visste om det, sier X Games-vinneren.

Økt press

Nå merker 20-åringen store forventninger foran OL-sesongen.

– Seieren i X Games sist sesong gjorde at jeg nå vet hva jeg virkelig kan inn mot et OL-år. Presset har økt. Folk følger med. Du føler alltid på presset, men jeg må prøve å slappe av og fokusere på det jeg skal. Jeg forsøker å puste ut på toppen og tenke på at jeg skal ha det artig gjennom løypa. Så får vi heller se hvordan det har gått når jeg har kommet ned til bunnen.

– Du må ikke frykte for at du skal feile, men gå i den andre boksen og fokusere på at du lykkes, sier slopestylehåpet.