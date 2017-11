Zuccas lagkamerat fikk skøyte i munnen: Tennene satt fast i leppen

Mats Zuccarellos lagkamerat Jimmy Vesey (24) fortsatte å spille selv om to tenner satt fast i underleppen hans etter at han var blitt truffet av en motstanders skøyte i munnen.

– Hockey er hockey, eller? Han kom tilbake og spilte, svarte sjeftrener Alain Vigneault etter at hans New York Rangers hadde slått Edmonton Oilers 4-2 lørdag.

Bakgrunn: Zuccarello med to målgivende – sjette strake Rangers-seier

Spørsmålet dreide seg om Jimmy Veseys tilstand etter at Rangers-løperspilleren i andre periode måtte forlate isen i Madison Square Garden med sprukken leppe og en svært blodig munn.

Nattens NHL-resultater Chicago Blackhawks – New Jersey Devils 5-7 Washington Capitals – Edmonton Oilers 2-1 e.str. Anaheim Ducks – Tampa Bay Lightning 1-2 Los Angeles Kings – San Jose Sharks 1-2.

Mats Zuccarellos lagkamerat var imidlertid tilbake til tredje og siste periode, som han fullførte med en heldekkende maske foran ansiktet.

Umiddelbart etter New York Rangers sjette seier på rad, publiserte Jimmy Vesey en melding til fansen – og mamma – på Twitter. Det todelte bildet, Veseys delvis tannløse overmunn og blodige underleppe/røntgenbildet av en tann (eller to) i underleppen, viser med tydelig gru hvorfor han ikke ville risikere en ny smell mot ansiktet.

Ifølge Rangers såkalte head coach var det to tenner som gravde seg inn i underleppen til Jimmy Vesey i sammenstøtet med Edmonton Oilers Zack Kassian (26). Det skriver også New York-avisen Newsday.

RETT TIL TANNLEGEN: New York Rangers Jimmy Vesey ble truffet av en motstanders skøyte i munnen i Madison Square Garden lørdag. To tenner ble «funnet» igjen i underleppen hans. Foto: Abbie Parr , AFP

– Han har et par tenner i leppen akkurat nå. De vil finne en måte å få dem ut på, sa Alain Vigneault under pressekonferansen etter «lunsjkampen» på Manhattan lørdag formiddag lokal tid.

Slapp billig

VGs dom før supermøtet: Dette mangler i Zuccas Rangers

Det høres ikke godt ut. Det kunne imidlertid gått langt verre. I bunn og grunn slapp amerikanske Jimmy Vesey billig unna «uhellet» i nærkampen mot kanadiske Kassian.

På stillingen 1-1, tre minutter inn i 2. periode, forsøkte Vesey å kjempe seg forbi Kassian for å få tak i pucken i Rangers forsvarssone. Kassian falt bakover, Vesey fremover. Kassians skøyte «spratt» opp i munnen på Vesey. Heldigvis er det tuppen på skøyte-skoen som treffer ham, ikke den sylskarpe skøyte-eggen.

Forøvrig pådro en av kampens to hoveddommere, Justin St. Pierre, seg et brudd i hånden etter å ha blitt truffet av et skudd. Han kom på isen i 2. periode med en beskyttelse rundt underarmen.

Husker du? Zuccarello fikk hjerneblødning - kunne ikke snakke på fire dager

St. Pierre maktet imidlertid ikke å fullføre kampen. Siste periode ble ledet av hans kollega Jon McIsaac som hoveddommer alene, pluss de to linjedommerne.

Hetest i NHL

New York Rangers er NHLs heteste lag for øyeblikket, med seks seirer på rad i løpet av 12 dager.

Tampa Bay Lightning, Toronto Maple Leafs og Nashville Predators har vunnet fire på rad. Rangers ligger imidlertid på 9. plass, ett hakk under under sluttspillplass, i Øst-divisjonen med 20 poeng etter 18 kamper.

Mats Zuccarello og New York Rangers skal spille to bortekamper denne uken, mot Chicago Blackhawks natt til torsdag norsk tid og Columbus Blue Jackets natt til søndag.