Tilbake på sluttspillplass

* Mats Zuccarello og New York Rangers hadde vunnet fem kamper på rad foran lunsjoppgjøret (lokal tid) midt på Manhattan lørdag:

To i spilleforlengelse – mot formlaget Tampa Bay Lightning og Florida Panthers – etter 6-4 på hjemmebane mot Vegas Golden Knights for halvannen uke siden, samt 5-3 over Columbus Blue Jackets og 4-2 over Boston Bruins denne uken.

* Edmonton Oilers kom til Madison Square Garden med ferske seirer over Rangers-naboene New York Islanders og New Jersey Devils i reisebagasjen. Begge riktig nok etter spilleforlengelse, og etter tre tap i fem hjemmekamper på rad.

* Leon Draisaitl sto med fire mål i løpet av sine syv siste kamper, kanadiske Connor McDavid med syv målpoeng (1 mål/6 målgivende) i løpet av sine siste fem. For et lag som på ingen måte har levd opp til forventningene og ekspertenes tips foran sesongen. Med seks seirer – kun to på de åtte første – og 13 poeng etter 15 kamper befant Oilers seg på nest siste plass av 15 lag i NHLs vestdivisjon.

* New York Rangers lå ikke så veldig mye bedre plassert blant Østdivisjonens 16 lag etter 17 kamper – men rykket opp til sluttspillplass igjen etter seieren over Edmonton Oilers.