«Zucca» avslører sine hemmelige triks

Mats Zuccarello (30) har alltid måttet kjempe mot betydelig større motstandere. Nå avslører tidenes beste norske ishockeyspillere sine triks for å lure dem og hvorfor han er blitt en suksess i verdens beste liga.

– Jeg prøver å utnytte min størrelse til egen fordel, ved å «snurre» (spin off) av taklingene. Det er åpenbart en ulempe å møte noe store spillere foran (motstander) målet. Du må slåss for å komme i posisjon. Å få overblikk er ikke noe problem. Hvis jeg har en foran meg, kikker jeg bare under ham, sier Mats Zuccarello i et lengre intervju med ESPN.

På målpoeng-toppen igjen Mats Zuccarello har scoret fire mål og lagt 16 målgivende pasninger etter 25 kamper denne sesongen. Han ligger på delt 2. plass i New York Rangers målpoeng-statistikk. Svenske Mika Zibanejad topper med 11 mål og 11 målgivende etter 24 kamper. Russiske Pavel Busjenevitsj har like mang emålpoeng som Zuccarello etter 25 kamper: 9 mål og 11 målgivende pasninger. New York Rangers neste kamp er mot tabell og sluttspillrival Carolina Hurricanes i Madison Square Garden natt til lørdag.

Utgangspunktet for intervjuet er at Norges eneste spiller i NHL – verdens beste liga med 31 lag og rundt 750 spillere – er hvorfor han som «undersized», det vil si mindre enn det som er vanlig, klarer å utfolde seg på oppsiktsvekkende vis.

I konkurranse med mye høyere og tyngre spillere.

Mats Zuccarellos korte svar: Jobb hardere enn de store gutta.

Gøy, gøy, gøy

– Det må virke som «bensin» (fuel/drivstoff) hvis når folk forteller deg at du ikke vil få til noe eller lyktes. Så du må jobbe hardt, prøve å jobbe hardere enn de store guttene, Og være tålmodig, sier han.

– Og ha det moro. Det synes jeg er aller viktigst: Du må alltid ha det gøy, tilføyer Mats Zuccarello.

Ifølge New York Rangers hjemmeside er han snaut 173 centimeter høy og veier 81 kilo.

Selv om trenden er at flere små spillere, av Mats Zuccarellos størrelse, «klarer seg» i NHL, er det bemerkelsesverdig at han er blitt New York Rangers beste målpoeng-jeger i tre av de fire siste sesongene, samt at hans popularitet blant hjemmefansen i Madison Square Garden er blitt så stor at den jubler «Zuuuuuc» så fort han nærmer seg pucken.

KOMPISER: Mats Zuccarello og Tampa Bays svenske back Victor Hedman er tidligere lagkamerater fra svenske Modo. Her i en nærkamp i Madison Square Garden for snart fire år siden. Foto: Bruce Bennett , AFP

Da Mats Zuccarello debuterte for New York Rangers høsten 2010 (da han ifølge Rangers var 170 centimeter høy), etter suksessen for Norge i Vancouver-OL, var skaftet på køllen han brukte veeeeldig lang.

Med årene er det kanskje krympet, men lagkamerat Brady Skjei skjønner fortsatt ikke hvordan Zuccarello «klarer å bruke den saken».

I intervjuet med ESPN blir lengden trukket frem som én av årsakene til Zucca-suksessen; den gir ham økt aksjonsradius og «kunstig» god rekkevidde.

– Jeg har alltid spilt med en lang kølle, helt siden jeg var en liten gutt. Så det er noe jeg er blitt vant til. Jeg liker å endre lengden, og jeg husker ikke hvor lang den var. Antakelig er den litt kortere nå enn da jeg kom inn i ligaen (NHL). Men jeg liker den slik, forklarer han.

– Du er for liten!

Hva er trikset hans i møtet med motspillere som er 20 til 30 centimeter høyere enn ham, og veier 20 til 30 kilo mer?

– Du er nødt til å være lite grann smartere, og unngå områder hvor du kommer til å støte på en ordentlig stor type. Du må prøve å være kvikk og spinne unna. Det er vanskelig å få tak i meg, forklarer Mats Zuccarello.

Det påpekes at han er myk og kjapp, men likevel ikke blant NHLs raskeste skøyteløpere. Men han spiller med enorm entusiasme.

– Nesten var eneste dag, siden oppveksten, har jeg fått høre at jeg er liten. Jeg var en liten gutt, og mange av de andre guttene var store. Jeg var alltid en brukbar ishockeyspiller, men alle vokste så fort. Alle trodde «det kommer ikke til å bli noe av ham», sier Mats Zuccarello til ESPN.

– Jeg ble litt eldre, og litt sterkere. Men i Norge mente alle at jeg var for liten til å spille mot de voksne. Da jeg kom til Sverige (Modo i toppserien), mente alle jeg var for liten til å spille der, og det var det samme her, tilføyer han.

I begynnelsen av Rangers-karrieren ble han ofte foretrukket som straffeslagsspesialist av daværende Rangers-trener John Tortorella (nå Columbus Blue Jackets), selv om han ikke – i motsetning til under nåværende sjef Alain Vigneault – fikk mye istid i ordinær spilletid.

Løping? Ikke gøy

– Jeg vet ikke om det var noe jeg trente spesielt for eller ønsket å bli kjent for, sier han om straffeslags-triksene – som ofte er spektakulære.

– Da jeg vokste opp (i Oslo) brukte jeg mye tid på natur-isen (the pond) der jeg prøvde (å tilegne meg) nye ferdigheter, sier han.

Mats Zuccarello forteller at han drev med mange andre sporter og aktiviteter under oppveksten; fotball og innebandy. Men løping drev han ikke med. Det gjør han helst ikke nå heller.

– Løpe 10 miles (16 kilometer)? Det er ikke gøy. Noen løper og sykler. Men jeg liker ikke det. Vi spiller hockey innendørs med en ball, fotball inne eller ute; ting som det. Det er slik jeg trente da jeg vokste opp, så det er slik jeg gjør det nå, sier han.