X Games-klar etter varemerke-triks

Friski-kjører Felix Stridsberg Usterud (23) vedgår at han nesten felte en tåre da han som førstemann kvalifiserte seg til X Games Norway på hjemmebane 17. mai-helgen – med et Big Air-triks han er alene om å gjøre.

– Jeg har ikke trent så veldig mye på det, men jeg har visualisert det ganske mye. Første gang jeg gjorde det i konkurranse, var for en måned siden. Det er morsomt og gøy, og dommerne liker det, svarer Bærum-gutten på spørsmål om «Double cork 1260 reverse mute».

To OL-klare Friski-kjørerne Øystein Bråten og Johanne Killi ble 20. desember klar for OL. Olympiatoppen vil foreta to uttak til. Hittil er totalt 38 norske utøvere klare for Pyeongchang 9. til 25. februar.

Med andre ord trikset som ga ham 93 poeng (av hundre oppnåelige) etter første hopp i X Games-kvalifiseringen lørdag på Dombås, der Christian Nummedal ble nummer to med 90 poeng og Ulrik Harstad Samnøy nummer tre med 85,66 poeng.

Leste du denne? Dobbeltgull-Bråten klar for OL

Da Felix Stridsberg Usterud forteller at han er alene om å gjøre Double cork 1260 reverse mute, må svare på om han mener «alene» i kvaliken på Dombås, eller i hele verden.

– Ja, på verdensbasis. Jeg tror ingen andre har gjort det. Akkurat nå er jeg den eneste som gjør det, sier Felix Stridsberg Usterud.

PÅ PLASS: Felix Stridsberg Usterud (23) sjekket torsdag ut fasilitetene på Fornebu, der X Games Norway med Big Air skal arrangeres 16. til 20. mai. Foto: Scanpix

Det er altså hans varemerke.

Torsdag blikket han utover Fornebu sammen med Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog, fra 55 meter over bakken. To dager senere – drøyt fire måneder før X Games Norway samme sted – er han formelt sett den første som er klar for 42-millioner arrangementet.

– Det betyr helt sykt mye for meg. Det er utrolig gøy. X Games der jeg er født og oppvokst; på min hjemmebane. Det var nesten så jeg felte en tåre, sier Felix

Stridsberg Usterud – fra bilen på vei hjem fra Dombås.

Leste du? Gulljenta takker gullvenninnen for mental hjelp

Han ble nummer syv i da X Games Norway arrangerte Big Air på Tøyen i Oslo for to år siden. Han beskriver den opplevelsen som «det feteste jeg har gjort i karrieren», og sier dermed mye om hvilke forventninger han har til Fornebu-dysten 16. til 20. mai.

Søndag morgen reiser han til USA for å kjøre verdenscup i Aspen neste uke om Mammoth om to uker. Han er ikke invitert til X Games i Aspen 25. til 28. januar, og han vet ikke hva han må prestere for å kvalifisere seg til OL 9. til 25. februar – der slopestyle står på programmet for friski.

Snowboard har fått inn Big Air i tillegg.

PS! X Games Norway 2018 har et budsjett på 42 millioner. OBOS har som sponsor gått inn med seks millioner, mens Bærum kommune bidrar med 1,5 millioner og staten 18 millioner. Ifølge Henning Andersen i Sahr Concept, som arrangerer X Games i Norge, er sponsorbudsjettet 12 millioner.