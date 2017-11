X Games kan vrake Hafjell – vil ha Big Air på Fornebu

X Games planla å gjenta Hafjell-arrangementet vinteren 2018, men nå forhandler de om å arrangere X Games i Bærum – i mai.

Barnetog, iskrem, plussgrader – og kunstig snø. Slik blir X Games Norway 2018 om arrangøren får det som de vil.

De har nemlig søkt, og er i forhandlinger med, Bærum kommune om flytte X Games Norge fra Hafjell til Fornebu helgen etter 17. mai.

VIL TIL FORNEBU: X Games-sjef Henning Andersen tror 17. mai-feiring kan skape en god ramme for et vintersportsarrangement. Her sammen med assisterende sjef for X-Games i USA, Tim Reed, i Hafjell på plass i før X-Games Norway 2017. Foto: Geir Olsen , NTB scanpix

– For vår del ser det positivt ut. Det har vært en prosess over noe tid, så vi er optimistiske, sier Henning Andersen, daglig leder i X Games-arrangør Sahr Production, til VG.

Planen er å droppe slopestyle og kun arrangere en Big Air-konkurranse, samme helg som de arrangerer skateboard-X Games i Skur 13 på Filipstadkaia i Oslo.

Hoppet vil de bygge utenfor Telenor Arena, hvor Andersen anslår at det kan være plass til over 20.000 tilskuere.

X Games 2018 kan dermed bli en liten forsmak på planene om actionsportarrangementet de håper å få til i 2020, hvor de vil samle vinter- og sommerøvelsene til det Andersen har kalt «historiens største konkurranse for actionsport».

Ståle Sandbech fra Bærum mistet OL-gullet i 2014. I 2018 kan han endelig få OL-seieren - og han kan kanskje vinne X Games på hjemmebane:

Bærum er positive

Saken har ennå ikke vært oppe til politisk behandling i Bærum kommune, men lederen for Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur i kommunen, Morten Skauge (H), går langt i å si at Bærums politikere vil være med på laget.

Han er blant dem som til nå har vært i samtaler med Andersen om X Games-søknaden.

– Jeg synes dette er veldig spennende, og det vet jeg også ordføreren synes. De har levert en god søknad, og jeg er innstilt på at Bærum kommune skal være med på dette.

Da X Games ble arrangert i Tøyenparken i Oslo i 2016 gikk til slutt Norges Skiforbund ut som medarrangører fordi X Games ikke hadde noen avtale med Antidoping Norge om å dopingteste utøverne. I søknaden til Bærum kommune understrekes det at de nå har en avtale på plass.

– Vi vil nok stille som en betingelse at de har en antidopingavtale, men det har de redegjort godt for, sier Skauge.

Han håper på en rask behandling av søknaden, og tror Bærum-politikerne vil være positive.

OL-krasj i Hafjell

X Games 2018 I søknaden til Bærum kommune, som VG har sett, skisserer X Games dette mulige programmet: Fredag 18. mai: Skateboard: kvalifiseringen kvinner og finale menn, Skur 13 Lørdag 19. mai: Snowboard og ski: Kvalifisering, konserter og finaler, Fornebu Søndag 20. mai: Skateboard: Nordisk kvalifisering og finale herrer, Skur 13.

Hovedgrunnen til at X Games-generalen nå har blinket seg ut Fornebu, er at datoene de var tildelt i Hafjell skapte problemer: uke 9, kun én uke etter OL i Pyeongchang.

Før OL er det uaktuelt i Hafjell grunnet den store pågangen i skianlegget i vinterferien.

– Derfor ønsket vi å se på en endring av hele konseptet og datoen, forteller X Games-general Andersen.

Han understreker at de har et godt samarbeid med Hafjell-anlegget, og at det ikke ligger noe uenighet bak de nye planene.

Andersen lar seg ikke stresse av at mai ofte byr på plussgrader og sol. Snøen skal de produsere ved hjelp av nitrogengass rett i Big Air-stillaset, på samme måte som de gjorde i Tøyenparken i 2016.

– Vi tenker det kan være kult for utøverne at det skjer da, spesielt siden det er rett etter 17. mai. Da kan de norske utøverne ta imot sine kolleger og feire 17. mai sammen med dem, sier X Games-sjefen.

Mangler 6,6 millioner

X Games 2018 er allerede blitt tildelt 18 millioner kroner fra Kulturdepartementet (KD). Andersen forteller at de holder KD løpende oppdatert om de nye planene, og at de skal møtes i slutten av måneden.

Å flytte arrangementet fra Hafjell til Fornebu vil gi en ekstraregning på 6,6 millioner kroner, ifølge søknaden. 1,5 millioner håper de kommunen vil dekke, samtidig som de vil ha lokalt næringsliv med på laget.

Det er penger Andersen tror vil komme på plass, slik at han kan by inn til forsinket 17. mai-feiring på Fornebu.