Weng vil unngå nytt Davos-mareritt

DAVOS (VG) Under fjorårets sprint røk Heidi Weng ut allerede i kvalifiseringen. Før lørdagens verdenscuprenn er 26-åringen usikker på om hun vil lykkes bedre.

Weng har masse tempo i kroppen. Så sent som under VM i Lahti i februar tok jenta fra Ytre Enebakk gull på lagsprinten sammen med Maiken Caspersen Falla (27).

Likevel er hun ikke sikker på at hun kommer videre fra prologen i Davos lørdag formiddag. Det forteller Weng i møte med VG under et døgn før start.

– Jeg er spent. Det er en løype jeg har gjort det bra i, men ikke trives så veldig godt i. Jeg har slitt med sprinten her i alle år, sier 26-åringen.

– Jeg blir stresset

Weng sliter med å forklare hvorfor kvalifiseringen er så utfordrende. I fjor følte hun seg sterk. Likevel var 30 damer raskere enn henne.

– Jeg gikk bare ikke fort nok, rett og slett. Og da var jeg i kjempeform, sier Weng, før hun kommer med en erkjennelse:

– Jeg blir stresset i prologer. Jeg klarer ikke helt å gå fort alene enda.

– Litt ekkelt



Det klarer derimot lagvenninne Caspersen Falla. 27-åringen vant forrige helgs sprint på Lillehammer på overlegent vis.

Hun forstår hvorfor Weng er litt engstelig.

– I denne løypen er det veldig lite som pleier å skille fra 1. til 30. plass. Man kjenner litt på det. Det er litt ekkelt. Et lite feilskjær kan gjøre at du ramler ned ti plasser. Det er brutalt, sier Caspersen Falla til VG.

Hør 27-åringen fortelle om sprintseieren på Lillehammer her, hvor hun både var kvalm før start:

Norsk-svensk superduell

Lørdag er hun klar for en ny tøff kamp mot svenske Stina Nilsson (22). De står så langt med én triumf hver denne sesongen. Bookmakerne er samtidig klare i talen: De tror sprintseieren står mellom den norske 27-åringen og hennes svenske konkurrent.

Og Caspersen Falla har følgende melding til dem som vurderer å sette penger på henne:

– Jeg føler meg ganske lik som på Lillehammer. Så formen kjennes bra ut. I Davos er nok Nilsson en større favoritt enn meg, men det hadde vært morsomt å slå henne.

Under Norges pressetreff var også flere svenske medier til stede. Samtlige var på den norske OL- og VM-vinneren i sprint, forteller Caspersen Falla da hun setter seg smilende ned med VG.

– Svenskene er jo veldig opptatt av duellen mellom oss. De lurer på hva jeg mener Nilssons styrke er. De ønsker at jeg skal rose henne. Det er de veldig glad i.

– Hva sier du styrken hennes er da?



– At hun er vanskelig å komme rundt. Hun har nærmest øyner i nakken og er taktisk smart.

Dette drømmer Falla om

– Hva er din største styrke i en duell med Nilsson?

– Jeg er veldig god til å komme fort opp i høy fart. Så føler jeg meg i bra form samtidig som jeg har god utholdenhet. Jeg blir også bedre for hvert heat. I finalene føler jeg meg helt rå.

– Er grunnen til at du ønsker å være i flest mulig dueller med en så sterk konkurrent som Nilsson at du føler du er en bedre sprinter enn henne?



– Jeg har lyst til å slå henne, da. Hun var ikke så veldig skarp på Lillehammer. Hun ble nummer fem, liksom. Jeg blir hele tiden fortalt hvor god konkurrent hun er ... Drømmen er å vise svenskene hvem som er best! Det hadde vært råkult.



Østberg ser mot finale

Ingvild Flugstad Østberg (27) er en annen norsk jente med store ambisjoner for lørdagens sprint i Davos. Den sveitsiske vintersportsbyen ligger plassert på rundt 1600 meters høyde.

Det passer 27-åringen bra. I fjor ble hun nummer to på samme øvelse.

– Jeg føler meg bra. Og det er en løype jeg har gått bra i før. Så jeg har veldig lyst til å komme til en finale, sier Flugstad Østberg til VG.

– Hvis du Falla og Nilsson er blant damene i en finale, hvordan tror du den blir?

– Vi vet hvordan Stina går. Hun ønsker å sette inn støtet de siste 200–300 meterne. Maiken liker å avgjøre på slutten, men går også fort underveis. For meg er det litt forskjellig. På Lillehammer var jeg sterk på slutten (ble nummer fire), noe jeg var veldig fornøyd med, men jeg må se på hvordan dagen blir. Hvis det er mye motvind, koster det mye krefter å ligge i front. Da må man vurdere om man heller skal legge seg bak, analyserer Flugstad Østberg.

Lørdagens renn i Davos begynner med damenes prolog klokken 10.45. Herrene skal i aksjon fra klokken 11.25.