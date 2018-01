Weng går NM-stafett mot sin vilje – vil ha med mamma på laget

VAL DI FIEMME (VG) Mens hun både roser og klemmer Heidi Weng (26) vet ikke mamma May Bente (53) at datteren har skumle planer for henne under NM neste helg.

Den nybakte Tour de Ski-vinneren mottok hyllest fra både mor og pappa Ole Morten i målområdet på toppen av «Monsterbakken» i Nord-Italia søndag.

Har ikke lag



Men allerede neste helg må Heidi Weng i aksjon igjen. Hun har ikke spesielt lyst til å stille i norgesmesterskapet, sier hun. Kroppen er utslitt etter seks konkurranser og en prolog på ni dager.

Men én distanse i NM er hun forpliktet til å gå. Trener Roar Hjelmeset har bedt henne gå en stafettetappe for BUL IL. Det er bare et problem.

– Jeg har ikke noe lag. Jeg har tenkt å ha med Martine (tremenning) og mamma på startstreken. De vet ikke om et selv og vi får se om de blir med. Men det hadde vært gøy med mamma på start, sier Weng.

«Nei, takk»



Tour de Ski 2017/2018: 1. Heidi Weng, Norge

2. Ingvild Flugstad Østberg, Norge +48,5

3. Jessica Diggins, USA +2:23,2 Øvrige norske: 22. Anne Kjersti Kalvaa +10:32,4 Brøt underveis: Thea Krokan Murud, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Tiril Udnes Weng, Kathrine Harsem, Maiken Caspersen Falla, Mari Eide, SIlje Øyre Slind.

Det skiller 27 år mellom mor og datter Weng. Men May Bente Weng er ikke noen hvem som helst. En habil Birken-løper. Den spreke 53-åringen har også medalje fra NM i motbakkeløp, til tross for alderen.

Tour de Ski-vinneren påpeker at det nok hadde vært enklere for noen år siden, Da var nemlig moren helt rå, mener hun. Grunnen til at 26-åringen lanserer en slik løsning er at klubben hun går for ikke har nok løpere. May Bente Weng bekrefter utfordringen i klubblaget, men sier gjennom VG «nei, takk» til datterens forespørsel.

– Jeg har ikke så lyst til det. Jeg vil kose meg og se på egentlig, sier hun og smiler.

Weng kan ikke bare gå på ski, men også danse.

Vil ikke røpe OL-plan



Hun har i hvert fall fått se Heidi Weng ha en strålende avslutning på Tour de Ski. Hun har ligget bak Ingvild Flugstad Østberg i sammendraget hele veien. Men lørdag klinket Weng til med en overlegen seier på fellesstarten. Det var foreldrenes ord som inspirerte jenta fra Enebakk. Søndag var hun aller best opp monsterbakken.

Hva som venter Weng etter norgesmesterskapet er en godt bevart hemmelighet. Hun sier til VG at hun har en ønskeplan, men vet ikke om hun får lov til å gjennomføre den. «Det tar vi senere», sier hun på spørsmål om hva den innebærer. Hverken Vidar Løfshus eller assistenttrener Sjur Ole Svarstad kunne kommentere Wengs planer.

Østberg må ikke gå i fella



Der Heidi Weng aller helst skulle unngått NM neste helg, skulle Ingvild Flugstad Østberg – tourens nest beste kvinne - gjerne gått mer enn ett renn. Det får hun ikke. I tillegg blir det ett eneste verdenscuprenn før OL. Hun kan ikke huske sist hun har gått så få konkurranser før et mesterskap.

Vidar Løfshus sier at de har VM i Lahti friskt i minne. Flugstad Østberg var i praktslag før mesterskapet, men det ble en nedtur. Hun kom seg blant annet ikke med på hverken stafett- eller teamsprint-laget.

– Vi skal passe på at hun ikke går i samme fella. Hun er altfor ivrig. Det begynte med en «dupp» her i fjor, sier han. Løfshus mener Østberg trener for hardt og for mye – og er altfor ivrig på å gå konkurranser.

– Dette skal vi ha kontroll på. Ellers gir vi dårlige råd, sier landslagssjefen, og svarer «ja» på spørsmål om det var det ski-ledelsen gjorde i fjor.

– Det er i hvert fall min korte analyse. Det ble tungt på slutten (av Tour de Ski) og så gikk det nedover, sier Løfshus.