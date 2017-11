Weng: – Det er litt moro å se at det er mulig å knekke Bjørgen

RUKA (VG) Marit Bjørgen (37) ble satt sjakk matt da Charlotte Kalla (30) rykket i motbakken i Ruka.

De to rivalene samarbeidet lenge på søndagens jaktstart for å holde forfølgerne på trygg avstand, men i siste motbakke var samarbeidet slutt.

Kalla giret om og satte inn et rykk som Bjørgen ikke greide å svare på, og dermed slapp svensken et spurtoppgjør mot den norske skidronningen på oppløpet.

– Taktikken min funket bra, men hun var hakket bedre enn meg i dag. Jeg hadde ikke ben til å følge da hun dro til, sier Bjørgen på pressetreffet etter 2. plassen.

– Jeg trodde jeg hadde mer kontroll på henne. Da hun var fremme og dro, så synes ikke jeg det gikk all verden heller. Men hun gikk jo ikke for fullt da, hun hadde mer å gå på, sier Bjørgen.

Hun utdyper overfor svenske medier.

– Hun lurte meg underveis, sier Bjørgen til SVT.

Ragnhild Haga var søndagens raskeste og ble nummer tre sammenlagt:

Stakk i siste bakken



Kalla hadde blinket seg ut den siste motbakken allerede før start, og hadde bestemt seg for å rykke om hun følte seg bra.

– Jeg så bare fremover og visste ikke om jeg fikk en luke, men treneren min sa jeg hadde seks sekunder, forteller Kalla til FIS.

Klæbo før guttas jaktstart: – Det kommer til å bli brutalt

– Jeg håpet at hun skulle få det litt oppi bakken da hun rykket. Men hun var bedre enn meg i dag, sier Bjørgen om Kalla.

Skremmende og skummelt



Ragnhild Haga, som ble best av resten, skimtet så vidt tetduoen foran seg opp den siste motbakken.

– Kalla så mye sprekere ut enn Marit. Jeg tenkte det var kjedelig for oss, men det er bra de bytter på litt, så det ikke er de samme som vinner hver gang, sier Haga til VG.

Heidi Weng syns det er moro at andre enn Bjørgen vinner, se her:

Flere løpere tror det er bra Kallas vant, for det viste at det er mulig å slå 37-åringen med 111 (!!) seire i verdenscupen.

Heidi Weng ble rørt over 3. plassen til Ragnhild Haga. Hun hadde Bjørgen som favoritt søndag.

– Det er litt moro for oss andre å se at det er mulig å knekke Bjørgen, sier Weng til VG og legger til:

– Det er kanskje like greit at vi kan bytte på litt. Charlotte viser at hun er sterk. At hun starter sesongen så bra er litt skremmende og skummelt.

Ingvild Flugstad Østberg trodde det var Bjørgen som stakk i den siste bakken. Etterpå var hun imponert over Kalla.

– Hun er ikke uslåelig Marit. Men i slike situasjoner pleier hun å være en hard nøtt og knekke, sier Østberg til VG.

Bjørgen tok 2. plassen med et smil. Hun lover at hun har mer å gå på til OL.

– Jeg tipper det er mange som har lyst til å slå meg. De begynner sikkert å li lei av at jeg skal stå øverst, jeg skjønner det, Bjørgen.

Etter å ha gått fra alle på lørdagens 15 kilometer, tok Marit Bjørgen igjen det tapte i tour-sammendraget etter fredagens smørebom på sprinten.

Dermed gikk hun ut i ryggen på Charlotte Kalla på søndagens 10 kilometer jaktstart. De to rivalene hadde på forhånd pønsket ut en samarbeidsplan, men to kilometer før slutt var samarbeidet over.

Så du? Babyjubel for Østberg

Ingen raskere enn Haga

Bak Kalla og Bjørgen kom Stina Nilsson, som tidlig fikk følge av Ingvild Flugstad Østberg og Natalia Nepryaeva. Men ingen av dem skulle nå opp på pallen, bak sprengskøytet Nannestad-ekspressen Haga med støtte fra Heidi Weng.

Selv om Kalla var først i mål og vant Ruka-touren, gikk ingen løpere raskere enn Haga, som tok tredjeplassen foran Weng.

Med beste tid sikret Haga sin første individuelle verdenscupseier, og en tredjeplass både på jaktstarten og i mini-touren sammenlagt. Hun har to 3. plasser i verdenscupen fra før.

Resultater 10 kilometer jaktstart, Ruka:

1. Kalla 25:50,1

2. Bjørgen +9,7

3. Haga +33,9

4. Weng +38,0

5. Flugstad Østberg +40,2

6. Stadlober +41

7. Nilsson +46,7

8. Nepryaeva +1:10,1

9. Ingemarsdotter +1:10,1

10. Bjørnsen +1:18,0

11. Harsem +1:30,3

....

16. Eide +1:51,3

21. Falla +2:14,3

31. Slind +2:45,9

33: Tiril Udnes Weng +2:58,00

51: Svendsen +3:54,5

Raskeste langrennstider:

1. Ragnhild Haga 25:41,8

2. Heidi Weng +4,5

3. Charlotte Kalla +8,3

4. Teresa Stadlober +9,1

5. Marit Bjørgen + 15,4