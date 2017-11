VM-vinneren: Northug har ikke så mye tid til å kvalifisere seg til OL

KUUSAMO (VG) Gullvinner på femmila i Lahti Alex Harvey mener Petter Northug har en utfordring etter Kuusamo-vrakingen; han har ikke så mye tid han har til å kvalifisere seg til OL.

– Petter Northug er en av de største i historien, sier Alex Harvey til VG.

Når Northug ikke får sjansen i Kuusamo tror Harvey det kan bli et tidsproblem for Northug å kvalifisere seg til OL. Det går fort til OL, det er ikke så mange skirenn før ol-ilden tennes.

– Ja, ja, det går fort. Det kan være et problem, sier Harvey.

– Det er ikke så mye tid, sier Harvey.

Northug går muligens norgescuprenn på Gålå i helgen, Åge Skinstad forteller at det ikke er noen selvfølge at Northug vinner der.

Forstår Northug er vraket



Etter Kuusamo er det bare tre verdenscuphelger (Lillehammer, Davos og Toblach) før jul å vise seg frem på. Det er to sprinter og fire distanserenn før Tour de Ski.

– I Lillehammer blir det mange nordmenn, sier Harvey.

Og der skal Northug gå.

Deler av OL-troppen vil bli offentliggjort etter NM på ski, 7. januar. 21. januar er siste frist til å melde inn troppen. Det er verdenscuphelg med sprint og 10/15 kilometer klassisk i Planica helgen før alle OL-deltagerne må være påmeldt.

– Vi vet ikke om Petter er rask eller ikke. Men vi vet at de norske som er her er det, sier Harvey.

VERDENSMESTER: Alex Harvey feiret at han var først over mållinjen etter 50 kilometer i Lahti i mars i år. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Han forstår at Northug ble vraket fra minitouren i Finland.

– Jeg trodde han skulle gå på Beitostølen og være på pallen i ett av de tre rennene. Men da jeg så at han hverken konkurrerte i Bruksvallarna eller Beitostølen så tenkte jeg at det ville bli tøft for ham å komme hit, sier Harvey til VG.

Klar for OL



Selv har han visst at han skal gå i OL lenge. Han trenger ikke prestere denne helgen, eller neste.

– Jeg er ikke i strålende form nå. Jeg føler meg bra, men ikke fantastisk. Det er en fordel for små lag som oss. Vi i Canada, USA og Italia kan forberede oss til mesterskapet, vi vet vi har en plass i mesterskapet, sier Harvey til VG.

Harvey har fått med seg Instagrammeldingene til Northug. Han ville ikke publisert noe om lagkameratene offentlig. Northug sendte stikk til både lagledelsen og lagkamerater.



– Men jeg kunne fortalt ting ansikt til ansikt, sier Harvey.