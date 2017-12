Uvisst når Northug kan trene – klarer ikke å spikre en OL-plan

Petter Northug (31) har diskutert resten av OL-sesongen med landslagsledelsen i Trondheim mandag.

Skistjernen var selv til stede da hans personlige trener Stig Rune Kveen, landslagstrener Tor-Arne Hetland og landslagssjef Vidar Løfshus satt seg ned for å diskutere ulike scenarier i tiden som kommer.

Tour de Ski kan ryke



Det som er helt sikkert er at Northug ikke går førstkommende helg i Davos. Også Toblach-helgen om snaue to uker går uten Northug.

– Begge deler kommer for tidlig. Det kan ta to, fire eller 14 dager før han er i trening igjen. Dette kommer etter den sykdommen han fikk etter å ha vært i høyden. Han mangler futt og fart, sier Hetland til VG.

– Det er en fare for at Tour de Ski ryker også?

– Det kan gå 14 dager til han er i trening, og så skal han ha 14 dager i trening før han vet hvor han står hen. Så da kan det bli trasig med Tour de Ski. Men det er flere veier til OL. Det kan være en løsning å ha hardøkter og enkeltkonkurranser, i stedet for syv konkurranser på ni dager (som touren). Det er jo løsninger vi har diskutert. Men det er vanskelig å planlegge så lenge han ikke er i full trening, sier Hetland.

– Det som blir viktig for Petter nå er å respondere på- og komme seg i trening igjen. Han skal ha en treningsperiode på 14 dager. Da håper vi han er i fint driv. Men vi klarer ikke spikre en skikkelig plan før han faktisk har kommet i trening, sier Hetland til VG.

– Det er vanskelig å planlegge for konkurranser når alt er i det uvisse?

– Ja, og det er uvisst når han kan begynne å trene igjen.

– Hvordan trener han?

– Han er ute og «lufter seg» og er i bevegelse. Han trener lett.

– Han klarer ikke å trene hardt?

– Kroppen responderer ikke på trening. Da er det hvile og retitusjon og korte turer som gjelder.

– Hvordan opplever du ham i møtet?

– Han er realistisk. Petter vet når han er i stand til å gå skirenn på øverste nivå. Han trenger nå å komme seg i vater igjen, sier Hetland.

Petter Northug sier i en pressemelding fra skiforbundet at møtet har vært «veldig bra». Trener Kveen sier at treningen den neste perioden må bestå av god og solid trening for å bestemme neste steg.

Dette sa Even Northug etter semifinalen i sprinten på Lillehammer: