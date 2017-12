USA åpner for å droppe OL grunnet Nord-Korea-situasjonen

Om knappe to måneder går startskuddet for OL i PyeongChang. Der er det ikke sikkert at de amerikanske utøverne blir å finne.

Ifølge USAs FN-ambassadør Nikki Haley er det det betente forholde til Nord-Korea som gjør at det fortsatt er tvil om USA sender sine utøvere til vinter-OL i Sør-Korea kommende februar.

– Det vi kommer til å gjøre, er å ta alle forholdsregler hva gjelder utøvernes sikkerhet, og vi ønsker å vite alt som foregår rundt dem, sier FN-ambassadøren på amerikanske Fox News ifølge en rekke medier, deriblant CNN.

På spørsmål om det er «helt sikkert» at amerikanske utøvere blir å finne i OL, svarer Haley:

– Det er et åpent spørsmål.

OL i Sør-Korea går av stabelen fra 9. til 25. februar.

– Men jeg har ikke hørt noe om det. Det jeg vet, er at i samtalene vi har, uansett om det er Jerusalem eller Nord-Korea, handler det om hvordan vi beskytter amerikanske borgere. De samtalene har vi daglig, fortsetter hun.

Lekene i PyeongChang i Sør-Korea finner sted omtrent 80 kilometer unna den demilitariserte sonen i Korea, og forholdet mellom Nord-Korea og den amerikanske stormakten er alt annet enn rosenrødt for tiden.

Det er bare få dager siden at Nord-Korea fordømte USAs og Sør-Koreas store militærøvelse, og sa at den presser Koreahalvøye til «randen av atomkrig».

Den amerikanske alpinstjernen Lindsey Vonn håper å stille til sitt fjerde OL, det etter at hun måtte stå over Sotsji-OL. Hun har imidlertid lite til overs for president Donald Trump, som blant annet har kalt Nord-Korea-leder Kim Jong-un for «rocket man».

– Jeg tar OL på største alvor. Jeg vil representere mitt land på best mulig måte, noe jeg ikke synes personene i nåværende regjering gjør, sier hun ifølge NTB.

På spørsmål om hun vil akseptere en invitasjon fra Det hvite hus etter olympiaden, er svaret klinkende klart.

– Absolutt ikke.

– Jeg tror alle i OL-troppen blir invitert, men jeg kommer ikke til å stille opp, sier 33-åringen, som er på jakt etter sitt andre OL-gull under vinterlekene i Sør-Korea.