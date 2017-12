Ulvang: Misliker at stjernene vraker Tour de Ski

Langrennstopp Vegard Ulvang mener Tour de Ski tåler en utgave uten de beste damene til start, men over tid er han ikke glad for at de beste løperne dropper touren.

Vinneren av Tour de Ski får 450.000 kroner pluss bonuser fra sponsorer. Det frister ikke de største kvinnelige langrennsløperne.

Marit Bjørgen og Charlotte Kalla har stått over touren flere ganger, for å forberede seg til mesterskap. Det gjør de også denne sesongen. Og denne gangen følger mange etter: Heidi Weng og svenske Stina Nilsson har sagt at de ikke ønsker å gå.

Vegard Ulvang er leder av langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Han skulle selvfølgelig helst hatt alle de beste løperne til start.

– Tour de Ski er en viktig konkurranse. Om de beste ikke stiller over tid, så vil det svekke konseptet. Det er jeg ikke glad for. Det blir et dårligere tilbud uten de beste, sier Ulvang til VG.

FIS-SJEF: Vegard Ulvang i prat med Petter Northug under Tour de Ski i 2009. Dario Cologna (t.h.) vant foran Northug sammenlagt. Foto: Daniel Sannum Lauten , VG

Ulvang understreker at Tour de Ski er de skirennene i verdenscupen som får mest oppmerksomhet. Derfor er det ekstra viktig for langrennssporten.

– Når noen ikke stiller, så åpner det en mulighet for nye personer og nasjoner. Seertallene i Sverige gikk betydelig opp i fjor da Stina Nilsson kjempet i toppen. Da Justyna Kowalczyk var med i toppen hadde vi fire-fem millioner flere seere i Polen, sier Ulvang.

Tettere dueller



Ragnhild Haga er nummer fire sammenlagt i verdenscupen. Hun vil starte Tour de Ski, men ikke fullføre.

Ragnhild Haga er nummer fire sammenlagt i verdenscupen. Hun vil starte Tour de Ski, men ikke fullføre.



Ekspert for Eurosport og tidligere langrennssjef Åge Skinstad tror de beste kan komme til å angre på at de ikke er med.

– Duellene mellom Ingvild (Flugstad Østberg), Krista Pärmäkoski og Jessica Diggins blir ikke kjedelig. Dette kan være med å skape nye stjerner, sier Skinstad.

Han ser touren faller attraksjonsmessig uten de største stjernene, men han ser også positive sider ved at enerne blir hjemme.

– De beste er overlegne, så det blir ikke mindre spennende når de ikke med, sier Skinstad.

Sveriges landslagstrener Ole Morten Iversen åpner for sykdom gjør at Nilsson ombestemmer seg.

– Plan A er ikke å gå. Men nå når det ikke blir renn i Toblach på grunn av forkjølelse, så tar vi en ny vurdering tidlig i neste uke, sier Iversen til VG.

Northug vil gå



Tour de Ski starter i Sveits 30. desember. Sesongens store utøver Johannes Høsflot Klæbo stiller ikke til start, ellers stiller de fleste av de beste herreløperne til start.

– Det blir helt strålende, sier Ulvang.

Petter Northug har friskmeldt seg selv til Tour de Ski etter at sykdom har preget hans start på sesongen. Northugs eneste innsats i verdenscupen så langt denne sesongen er 31. plass på prologen i Lillehammer.

Det norske uttaket kommer tirsdag neste uke.

Marit Bjørgen har vunnet Tour de Ski en gang, Therese Johaug og Heidi Weng én gang hver. Kowalczyk vant fire år på rad fra 2010.

Dario Cologna har flest sammenlagttriumfer av herrene med tre, mens Martin Johnsrud Sundby har vunnet to ganger.

