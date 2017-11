Ulsrud om kalenderbildet: Håvard trakk vinnerloddet og ble julegris

Curling-laget til Thomas Ulsrud (46) ønsker alle en riktig god jul - på sin måte.

Håvard Vad Petersson, Christoffer Svae, Toger Nergård og Thomas Ulsrud.

Om en uke begynner innspurten om å bli Norges OL-lag i Sør-Korea i curling. Men allerede nå er laget til skip Thomas Ulsrud en kalendervinner.

– Håvard (Vad Petersson) trakk vinnerloddet. Han ble julegrisen med eple i munnen. Alle ville selvfølgelig ha den rollen, sier Ulsrud til VG og ler, før han fortsetter:

– Det blikket til Håvard er ubetalelig. Jeg vet ikke om han gruer seg til å bli spist eller hva det er.

KLOVNEBUKSER: Team Ulsrud tok OL-sølv i Vancouver i 2010. Her er de under OL i Russland i 2014. I løpet av noen få uker blir det bestemt om de får delta i OL i Sør-Korea. Fra venstre: Christoffer Svae, Thomas Ulsrud og Håvard Vad Petersson. Foto: Andrej Isakovic , AFP

– Petersson viser frem noen ordentlige overarmer der han står på alle fire?

– Ja, han koster godt. Jeg kan sende løst, og han koster langt, svarer Ulsrud.

Inspirert av komiker



Som tidligere år er Ulsrud med i en curlingkalender. Men denne gangen ble hele laget spurt. Inntektene går til veldedighet.

– Mesteparten av kalenderene blir solgt i Canada. Vår del av potten går til Right To Play. Vi får både litt blest rundt curlingsporten og penger til et godt formål, sier Ulsrud fornøyd, for han litt lattermildt legger til:

– Jeg er nettopp kommet hjem fra Canada. Der er kalenderen i salg. Jeg fikk inntykk av at desember var den mest populære måneden i kalenderen.

Kalenderbildet er inspirert av et julekort komiker og Radio Norge-programleder Geir Schau sendte ut. Med seg selv naken på et serveringsfat på et bord med et eple i munnen.

– Jeg syns det er et morsomt bilde. Vi måtte lage en tvist. Vi ville gjøre noe med glimt i øyet. Jeg syns dette speiler oss som lag, sier Ulsrud.

– Dere får jo også vist frem at curlingspillere er veltrente idrettsutøvere?

– Etter at curling ble OL-sport så er spillerne blitt mer veltrente. Man er nødt til å være såpass godt trent for kjempe om OL-gull. Det finnes både dem som er dårligere og bedre trent enn oss, svarer Ulsrud.

Kan sikre OL-plass i EM



Neste torsdag (16. november) reiser Team Ulsrud til Sveits for å spille EM. Blir de topp fire skal de til OL i februar. Blir de nummer fem eller seks skal de spille kvalifisering om OL-plassen mot Team Walstad i best av fem kamper.

Det var Steffen Walstads lag, Minera, som representerte Norge i curling-VM i år. Det var første gang på elleve år at Team Ulsrud ikke fikk spille VM.

– Det er veldig fair. Vi bør prestere topp fire om vi skal ha som mål å ta medalje i OL. Målet vårt er å vinne EM og ta medalje i OL, sier Ulsrud.

PS! Team Ulsrud har både OL-sølv og VM- og EM-gull på merittlisten.