Tror bare Tarjei Bø kan utfordre Fourcade

SJUSJØEN (VG) Tarjei Bø (29) nærmer seg pallen igjen.

Den sykdomsplagede skiskytteren har stort sett holdt seg frisk i sommer og høst, med unntak av litt «smårusk» som har hemmet han litt frem mot helgens sesongstart på Sjusjøen.

Lillebror Johannes gleder seg over at broren er til å kjenne igjen og har satt de andre på plass på mange økter i høst. Norges beste skiskytter de siste sesongene tror at nettopp Tarjei Bø er den som har størst sjanse til å sette en stopper for Martin Fourcade.

– Tarjei er en av få som kan slå Fourcade i verdenscupen sammenlagt. Han er en «totalløper» når alt fungerer, men han har stått over så mange verdenscuprenn at han aldri har fått sjansen. Tarjei har de egenskapene som skal til for å klare det, sier Johannes Thingnes Bø.

– Helt rå



– Han er like god som meg og sikkert bedre enn meg på sitt beste, da er han helt rå. Når Tarjei unngår sykdom og får «ballen til å rulle», da er han kjempegod. Det er jo derfor han vant verdenscupen i 2010/2011-sesongen før han fikk problemer. Jeg unner han å bli seg selv igjen, for da er han vanvittig god. Jeg tror det norske folk har glemt litt hvor god han faktisk er. Han var en komplett skiskytter. Rask, god i spurt, en rask skytter som skjøt godt.

Og nå nærmer Tarjei Bø seg det nivået igjen. I helgen ble det to 5.-plasser på sprint og fellesstart.

– Jeg har vært ute to uker mens de andre var på samling i Trysil. Til Östersund skal jeg være der jeg var, er beskjeden fra storebror Bø.

– Det er ingen av landslagskompisene som kaller deg en pingle på grunn av helseproblemene?

– Nei, de er vant til at jeg knuser de hele sommeren og høsten. Jeg tror ikke pingle er det første de tenker på, sier han og ler.

Lei av å snakke om sykdommen



Han vil helst ikke snakke om sykdommen. Det er han lei av.

– Problemet i karrieren er at mange av problemene har vært på vinteren. Da blir det jo veldig synlig. Mange andre utøvere har sine sykdomsperioder men de får det på mer beleilige tidspunkter. Mine har kommet på de verst tenkelige tidspunkter gjerne rett før mesterskap. Da er det ikke ideelt for å prestere, sier Bø som vil gå alt av renn før jul, kvalifisere seg til OL-laget og bruke januar til å «fintune» formen inn mot avreise Pyeongchang.

Den turen ønsker også Erlend Bjøntegaard å ta. I helgen vant han fellesstarten og ble nummer to på lørdagens sprint. Norges beste reserve – han som ikke får gå verdenscupåpningen i Östersund – er i ferd med å ta steget ut av skyggen til Bø-brødrene, Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen.

– Det er kjempevanskelig og beintøft å nå toppen. Skiskytingen har utviklet seg veldig de siste årene. Det er ikke bare noen få som er gode, det er veldig mange som skyter fort og går godt på ski. Jeg har troen på at når jeg kan trene med disse beste skiskytterne, så blir nivået mitt bedre. Det er det vi ser et resultat av denne helgen, at jeg er blitt bedre. Når det «funker» så er det faktisk så bra, sier 27-åringen.