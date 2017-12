Trippel norsk på kombinerten

Espen Andersen tok sin andre verdenscupseier i karrieren, overtok verdenscupledelsen og fikk med seg to nordmenn på pallen i Lillehammer.

Andersen ledet fra start til mål, det etter å ha vært best i hopprennet tidligere på dagen. I sporet holdt han unna, og tok sin andre verdenscupseier i karrieren. Ikke nok med det: bak ham spurtet Jan Schmid og Jørgen Graabak inn til 2. og 3. plass.

Dermed ble det trippel norsk dagen etter at stafetten ble vunnet.

– Det er fortsatt spesielt når du går der alene og ser bøffelflokken komme bak. Men jeg hadde et lite håp om at de (Schmid og Graabak) prøvde å dra meg rett inn. Jeg må takke dem litt for det, sier han til NRK.

For Schmid og Graabak ønsket ikke å være med på å taue inn Andersen. De tok istedenfor rotta på tyske Johannes Rydzek på oppløpet.

– Det lyktes vi med, sier Graabak til NRK.

Kombinertsjef Ivar Stuan er fornøyd.

– Det er en drøm, så fantastisk bra, og en taktisk fulltreffer, sier han, og får støtte av Fred Børre Lundberg.

– Det er ikke ofte man opplever tredobbelt. Og måten man gjør det på, sier den tidligere kombinertløper.

– Hva er status på kombinertløperne nå?

– Det så du. Tre mann på pallen. De er ordentlig i dytten og i flytsonen, og det må man bygge videre på. Man kan ikke sette seg ned nå, svarer han.

