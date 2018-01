Treneren mener kritikken mot Norges stjerner har vært for drøy

OBERSTDORF (VG) Roar Hjelmeset sier at hans største stjerner fullfører Tour de Ski. Men han bedyrer at det ikke handler om presset de norske er utsatt for de siste dagene.

Den eneste grunnen til et eventuelt forfall fra enten Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng – nummer én og to i touren – handler om sykdom.

DET STORE SAMTALEEMNET: Skal Heidi Weng (høyre) eller Ingvild Flugstad Østberg fullføre Tour de Ski? Her er de to sammen under treningen i Oberstdorf tirsdag. Foto: Goran Bohlin , VG

Men temaet har preget langrennssirkuset i Mellom-Europa de siste dagene. Østberg har stått på sitt og gjør fortsatt det. Hun vet fortsatt ikke om hun skal gå opp slalåmbakken i Val di Fiemme søndag. Heidi Weng sier omtrent at hun gjør det Østberg gjør. Det gjør at kritikken har haglet, spesielt fra svensk hold.

– Jeg synes det er mye kritikk. Tre av de fire beste fra i fjor er på start her, sier Hjelmeset til VG og tenker blant annet på nettopp Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng. I samme åndedrag trekker han også frem Krista Pärmäkoski og amerikaneren Jessica Diggins som to andre store profiler som deltar i årets tour.

Kjenner ikke press

Stjernene som ikke er i Tour de Ski: Norge: Petter Northug (ikke tatt ut), Johannes Høsflot Klæbo, Marit Bjørgen, Ragnhild Haga. Har brutt: Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Kan bryte: Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg.

Sverige: Charlotte Kalla, Stina Nilsson, Hanna Falk, Ida Ingemarsdotter. Ble syk før avreise: Emil Jönsson.

– Det er mange gode skiløpere her. Selv om Marit Bjørgen sitter hjemme, så er det en god Tour de Ski-utgave, sier han.

– Har dere ledere og utøverne kjent på noe ekstra press for at de skal fullføre?

– Nei, det har vi ikke. For folket er det hele tiden det som skjer nå som er det viktigste. Men allerede neste helg så kan man få kritikk for at man ikke går NM. Og skulle vi gå dårlig i OL, så ville sånne som dere (i pressen) dra frem ordet fiasko veldig fort, sier Hjelmeset.

– Vi må holde tunga rett i munnen. For oss er det OL som er viktigst. Vi har gode representanter her og kommer til å ha det i NM. Men vi klarer ikke å ha folk overalt, selv om dere gjerne vil det.

– Mye rart fra alle kanter

Heidi Weng sier hun ikke har tenkt så mye på om hun føler noe ansvar for Tour de Ski som produkt de dagene hun har vurdert å reise hjem til Norge igjen. Jenta fra Enebakk tror uansett begge fullfører, men hun er fortsatt usikker.

– Jeg føler det ikke er så lett å få så mye ut av Ingvild, sier Weng – og lurer på hvorfor Østberg holde kortene tett til brystet.

– Jeg skjønner ikke det helt. Jeg sier til henne også at jeg tar renn for renn. Det er ikke mer hemmelig. Hun får bruke de ordene om hun vil, kommenterer Østberg.

Gjøvik-jenta gjentar det hun har sagt de siste dagene. «Det ser ikke bra ut hvis de to beste i tour-sammendraget hopper av».

– Men samtidig må alle få gjøre det som er best for seg. Det er jo noen som ikke er på startstreken her som mener det er best. Det er et ansvar på alle i verdenscupen. Men jeg ser jo poenget, sier Østberg.

– Hva synes du om kritikken, går den inn på dere?

– Nei, du føler jo et ansvar selv. Det kommer mye rart fra alle kanter. Mye meninger. Man kan ikke henge seg opp i hva alle mener hele tiden, sier hun.

Weng får favorittstemplet

Stemmer Hjelmesets spådom ligger det i hvert fall an til en skikkelig norsk thrillerduell de siste fire etappene.

Onsdag er det klassisk sprint og torsdag fellesstart før de to siste konkurransene i Val di Fiemme. Østberg leder sammenlagt. Det skiller 32 sekunder mellom de to rivalene.

– Hvem vinner av dere to?



– Det er umulig å si. Det er mange dager igjen. Den som klarer å være på topp hele veien, den vinner, sier Weng.

– Jeg tror ikke det blir noen kamp, jeg. Jeg tror Heidi vet at hun er sterkere enn meg opp den siste bakken. Hun har esset i ermet. Det er på en måte greit. Det er mye så fighte om hele veien uansett, sier Østberg.