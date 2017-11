Treneren fikk ærlig SMS fra Northug før Kuusamo-helgen

BEITOSTØLEN (VG) Er Petter Northug (31) med i uttaket til verdenscupåpningen neste helg? Skistjernen har friskmeldt seg selv, men VGs oversikt viser at han skal få slite med å komme seg med.

For noen har skuffet, noen har ikke fått til noen ting, og enkelte har trolig gått seg rett inn i verdenscuplaget etter den nasjonale langrennsåpningen (se listen i bunnen av saken).

Niklas Dyrhaug er uaktuell til Kuusamo. Håvard Solås Taugbøl også. Northug er dermed en av tre landslagsløperne som ikke har fått vist seg frem.

Les også: «Betong-Sundby» visste ikke hvem sensasjonen var

– Friskmeldt



Trener Stig Rune Kveen sier at Northug likevel har meldt at han ønsker å reise til finske Kuusamo. Dialogen hadde 31-åringen med landslagsledelsen på SMS lørdag kveld.

– Han har sagt i fra at han har trent lette økter, og trener langkjøring i dag også. Han har gitt beskjed om at han er friskmeldt og vil gå neste helg, sier Kveen til VG.

– Det er klar policy på at landslagsløperne prioriteres før jul. Han har på papiret at han er landslagsløper. Det er det vi forholder oss til. Det er i februar de norske skal gå fort. Men de må spilles gode fremover.

Les også: Sundby med støttemelding til Northug

Fikk klar beskjed fra Northug



Landslagstrener Tor-Arne Hetland sier landslagsledelsen kommer til å legge det store puslespillet sitt rundt uttaket i Kuusamo nå. Han mener noe kryptisk at det «ikke er noen bakdel» å ha gått skirenn i helgen og spesielt ikke mot alle andre norske som er på startstreken.

– Jeg har ikke snakket med Petter i dag. Jeg fikk en melding fra Petter i går kveld, hvor det stod «jeg er frisk». Jeg tolker det som en ærlig feedback fra Petter.

– Var han tydelig på at han ville til Kuusamo?

– Jeg tror vi tar den diskusjonen med Petter og ikke med deg, sier Hetland - som sier han kommer til å prate med Northug igjen i kveld.

– Hvor mye spiller skjønn inn her?

– Det er en kombinasjon av resultat og skjønn i alle uttak. Utøverne er dårlig på å se her og nå er at det er en lang sesong, og når vi skal matche utøverne til riktig tid.

– Sliter Northug med tanke på Kuusamo?

– Han vet at guttene som er her er i form. Og han vet jo selv hvor omtrent han hadde kommet til å være, sier Hetland.

Les også: Klæbo kan sikre seg rekordrask OL-billett

Flere har levert



Fem mann er allerede forhåndsuttatt til Kuusamo. Det er Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Finn Hågen Krogh og Martin Johnsrud Sundby. Den norske kvoten til Kuusamo er på ti løpere totalt. Spørsmålet er om det er for sent for Northug.

Status etter tre distanser på Beitostølen er nemlig som følger:

** Hans Christer Holund har to pallplasser og Eirik Brandsdal én. Simen Hegstad Krüger har en sjetteplass og én seier gjennom helgen. De tre er trolig sikkert inne i Kuusamo-laget.

** På 15 kilometeren fredag ble Didrik Tønseth nummer fire, men skuffet stort ved å bli nummer 21 søndag. På sprinten lørdag havnet Sondre Turvoll Fossli på femteplass, mens Sjur Røthe blandet seg inn i diskusjonen med sjetteplass på 15 kilometer skøyting.

Bare der har landslagsledelsen 11 kapable løpere.

** Sindre Bjørnestad Skar er den eneste som har skuffet. Han fikk det aldri til på sprinten og røk ut i prologen.

– Vi får sette oss ned med penn og papir og ta en runde på det. Svaret kommer mandag klokken 12.00, sier landslagstrener Tor-Arne Hetland.