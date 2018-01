Trener Hetland om Northugs fiaskorenn: – Ikke i nærheten av å komme til OL

VAL DI FIEMME (VG) Landslagstrener Tor-Arne Hetland ville ikke vektlegge Petter Northugs (32) fiasko i Sverige i det hele tatt. Men han er klokkeklar på hvordan han ser på prestasjonen akkurat nå.

– Det var ikke noe bra løp av Petter. Men det som er viktigst er at han får en gjennomkjøring og er på startstreken igjen. Så er vi sikre på at vi får se en atskillig sprekere og sterkere Petter i NM, sier Hetland til VG.

Les også: Råsterke Sundby hadde vanvittig vondt opp til pallplass

– Ikke i nærheten



Landslagstreneren svarer kontant «nei» på om han ble bekymret over Northugs prestasjon. Han vet at Northug «ikke kjemper om 24. plasser» og at «når han ikke klarte å være med teten, så slo han av på farten».

– Men én måned før OL har han en sjanse til å gå noen distanserenn?

– Basert på dagens renn så er han ikke i nærheten av å komme til OL. Men i dag var det en gjennomkjøring og treningsrenn for Petter. Vi legger ingen vekt på den konkurransen, sier Hetland.

Les også: Nådeløs dom over Northugs løp: – På grensen til pinlig

Dette sier Emil Iversen om Northugs prestasjon i Piteå.

– Elendig skirenn



De norske utøverne og trenerne i Tour de Ski var blandet i reaksjonen på Northugs løp søndag. 32-åringen gikk en tremil fellesstart i klassisk stil i svenske Piteå. Men i Skandinavisk cup-rennet gikk det ikke bra. Han havnet fem minutter og seks sekunder bak vinneren, nemlig rekruttlandslagsløper Mattis Stenshagen.

Rennet var Northugs «generalprøve» før det braker løs i NM til helgen. Der skal Northug gå klassisk sprint torsdag og trolig tremil med skibytte to dager senere. To uhyre viktige renn med tanke på OL.

– Det er et elendig skirenn. Men om det var planen, det er noe annet… sier Tønseth til VG.

– Du tror han kan planlagt for å ha gått et dårlig løp i dag?

– Ja, men at det skulle gå så dårlig, det hadde ikke han trodd heller. Han er der for å få trening og da er det greit å være med inn på treningen i hvert fall, sier Byåsen-løperen.

Fått med deg? Høsflot Klæbo med Northug-gest på Idrettsgallaen

– Vet ikke hva som skjedde



Landslagssjef Vidar Løfshus har vært klar på at Petter Northug må være helt i toppen i både sprint og distanse når han nå skal klare å kvalifisere seg til OL. Northug har bare to helger på å skaffe seg billett til PyeongChang i februar. Det er NM kommende helg og verdenscupen i Planica 20. - 21. januar.

Løfshus vil ikke si så mye om Northugs prestasjon søndag.

– Jeg har ikke pratet med Stig Rune Kveen eller Petter selv og vet ikke hva som skjedde. Men det er typisk Petter når han merker at det ikke går. Det kan være ski, en dårlig dag. Han var der kun for å få en gjennomkjøring, så på torsdagen på Hamar, da smeller det, sier Løfshus og smiler.

– Kan han gå noen distanser i OL slik ståa er nå?

– Han må bevise noe, men han har mange matchballer fremover, sier landslagssjefen.