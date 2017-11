Tour-pallen kan ende strippet for norske damer

BEITOSTØLEN (VG) Hver gang Marit Bjørgen (37) har droppet Tour de Ski har andre tatt ansvar for at den norske nasjonalsangen spilles på toppen av «monsterbakken» i Val di Fiemme. Det skjer nærmest garantert ikke i år.

– Jeg må ærlig innrømme at Tour de Ski ikke står superhøyt i kurs i år, sier damelandslagstrener Roar Hjelmeset til VG.

I tur og orden har Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Bjørgen fortalt VG at de trolig dropper, eller aldri fullfører det som vanligvis er blant sesongens høydepunkt i Mellom-Europa. I tillegg sier Hjelmeset at Heidi Weng er svært usikker på om hun blir med i touren.

– Det er helt klart at ikke alle de som er pallkandidater hos oss går opp den siste bakken, sier Hjelmeset på spørsmål om seierspodiet på toppen av Alpe Cermis, alpinbakken som avslutter Tour de Ski, kan ende uten noen norske kvinner.

Det vil i så fall skje for fjerde gang i konkurransekonseptets historie (fra 2006) og har kun skjedd i 2008, 2009 og 2010 tidligere.

– Fungerer ikke lenger



Landslagssjef Vidar Løfshus' spådom før damenes langrennsåpning: Fredag 17.11: 10 km klassisk. 1. Marit Bjørgen, 2. Heidi Weng, 3. Ingvild Flugstad Østberg. Lørdag 18.11: Sprint. 1. Maiken Caspersen Falla, 2. Kathrine Harsem, 3. Mari Eide. Søndag 19.11: 10 km skøyting. 1. Marit Bjørgen, 2. Heidi Weng, 3. Ingvild Flugstad Østberg.

For i seks strake sesonger har det norske langrennspublikumet blitt skjemt bort av knallsterke norske prestasjoner i kvinneklassen i romjulstiden. Tre ganger har det blitt trippelt norsk og fire utgaver av touren har endt med norsk vinner siden 2011.

Bjørgen vant så sent som i 2015, fikk sønnen Marius året etter – og før suksessmesterskapet i Lahti sist sesong sto hun også over. I år har også Sveriges Charlotte Kalla og Stina Nilsson valgt å droppe hele konkurransen for å stille best mulig rustet til lekene i februar.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen har droppet Tour de Ski tidligere og mener det er helt tydelig at de andre jentene på laget ser nedsiden av konkurransen i en OL-sesong.

– Man ser at det er en slags sammenheng mellom hvem som har stått over og funnet formen i mesterskap. Den «Ole Brumm»-taktikken – «ja, takk begge deler» – fungerer ikke lengre, sier Heming-jenta til VG.

Vil droppe alt



Litt av utfordringen ligger i at det bare skiller 34 dager mellom den avsluttende tour-etappen og åpningsdistansen på 15 kilometer med skibytte i Pyeongchang-OL.

– Aller mest har jeg lyst til å bare droppe hele greia, lade opp og trene, sier Maiken Caspersen Falla. Den eneste grunnen til at hun ser for seg å delta er hvis hun skal kvalifisere seg til en distanse annet enn sprintene under OL.

Ingvild Flugstad Østberg sier at hun enten går deler av Tour de Ski eller ingenting. Hun er ikke helt enig med Jacobsen. Østberg mener det finnes altfor mange eksempler på utøvere som har vunnet i desember/januar og endt opp som både mesterskapsdronninger- og konger.

KLAR FOR RENN-HELG: Maiken Caspersen Falla, her fra pressekonferansen onsdag Beitostølen. Foto: Gøran Bohlin

– Vurderingen for min del handler om at det kan være enda tryggere å droppe eller ikke gå hele.

– Dårlig Tour de Ski



– Og den eneste mulighet for å faktisk snappe et OL-gull fra Marit Bjørgen?

– Vurderingen rundt Tour de Ski handler om hva som er best for meg. Om jeg kommer i best slag av å være med eller ikke. Men hvis jeg dropper det så er det fordi jeg kan gjøre mitt aller beste i OL, sier Østberg.

Marit Bjørgen merker at tonen i laget har snudd fullstendig med tanke på Tour de Ski.

– Før har det jo ikke vært tvil hos de andre. Det har bare vært meg. Nå er det annerledes. OL er så tett på. Det er en utfordring. På damesiden er det ikke så mange profiler å ta av som på herresiden. At det kan bli et dårlig Tour de Ski i vår klasse er veldig sannsynlig, sier Bjørgen.

