Tour-etappe avlyst: Norske løpere fryktet for helsen da trær falt i løypa

OBERSTDORF (VG) Da grener føk mot utøverne og svære trær holdt på å falle ut i løypa, skjønte de norske herreløperne at sprint-konkurransen måtte avlyses.

Været har nemlig satt en stopper for klassisk-sprinten i Tyskland. Kraftig vind og torden har gjort at rennet er avlyst. Det bekrefter Michal Lamplot i FIS overfor VG. Han sier sikkerheten er førsteprioritet.

Martin Johnsrud Sundby trosser været og løper ut for å gå en runde sammen med Emil Iversen og Sindre Bjørnestad Skar. Vindkastene kunne gjort det til en farlig runde. Foto: GØRAN BOHLIN

– Livsfarlig



For sikkert føltes det ikke for de norske langrennsherrene. De fikk varmet opp, men skjønte fort at det ikke var trygt å gå på ski i løypene.

– Det var grantrær som begynte å tippe. Det er skummelt. Da snakker vi i så fall tung tour, ja, sier Finn-Hågen Krogh til VG.

– Kjedelig. Jeg hadde gledet meg. Men det var livsfarlig. Da jeg varmet opp kom det grener flyvende. Det var det kanskje like greit å komme seg inn, tenkte jeg, sier Niklas Dyrhaug til VG.

Redd for helsa



Han forteller at det også hadde bikket store grantre og viser med armene hvordan trærne lå strødd på begge sider av ham ute i sporet under oppvarmingen.

– Det så ut som det hadde vært hogst oppi der. Så det var et bra valg å avslutte.

– Da var ikke bare jeg redd for helsa, men dere og alle mann også. Det er rett avgjørelse, men det er kjedelig, sier Tydal-gutten.

Martin Johnsrud Sundby hadde lyst til å kjempe seg inn i tetkampen i Tour de Ski-sammendraget med dagens sprint.

– Sikkerhet er god nok grunn til å avlyse. Jeg fikk ingen trær i hodet, men jeg hørte det gikk rykter om at det skjedde oppi der, sier Røa-løperen.

Saken fortsetter under videointervjuet med Dyrhaug.

Resultater strøket



Bildene fra kvinnenes prolog viste at det var ekstremt vanskelige forhold. Det ga store utslag i differansen fra prologvinner Falla og bakover. Reklameskilt løsnet og fløy rundt. Løpere slet med å få fremdrift i motvinden. Regnet pisket.

Ingrid Flugstad Østberg reiser tilbake til hotellet etter at konkurransen ble avlyst. Foto: GØRAN BOHLIN

Det hele så ut til å bli en parodi, før det til slutt endte med avlysning.

Ifølge FIS er det vanskelig å spå hva som skjer med morgendagen. Da skulle det i utgangspunktet gå fellesstart i Oberstdorf. Det kan også komme en konkurranseendring, for eksempel at sprinten går på nytt torsdag. En avgjørelse kommer senere onsdag, skriver de i en pressemelding.

PS! Ingvild Flugstad Østberg og Dario Cologna leder Tour de Ski sammenlagt.