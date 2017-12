Tour de Ski: Northug og Kroghs marerittstart gir sjefene hodebry

Om under en måned kan det være en redusert norsk tropp som setter seg på flyet til mellom-Europa. Det er langt fra sikkert at skiledelsen får maks ut av kvoten til Tour de Ski.

Grunnen er blant annet at hverken Finn-Hågen Krogh eller Petter Northug har levert i sprint denne sesongen.

– Mange vil gå Tour de Ski og vi har sagt vi skal bruke det som uttaksløp til OL. Men blir det færre plasser, så blir det flere som blir sittende hjemme. Vi har gått for dårlig i sprint. Vi har spennende dager fremover, sier landslagssjef Vidar Løfshus til VG.

Kun Iversen har levert



Landslagsledelsen håper at de kan sende ti mann til Tour de Ski. Slik det ser ut nå, blir ikke det tilfelle.

Disse er inne og utenfor på topp 20-listen i sprint: 1. Johannes Høsflot Klæbo 150 poeng

5. Sondre Turvoll Fossli 74

6. Emil Iversen 67

7. Pål Golberg 66

12. Eirik Brandsdal 39

14. Kasper Stadaas 36

15. Even Northug 32

16. Pål Trøan Aune 29

25. Fredrik Riseth 14

27. Martin Johnsrud Sundby 12

29. Håvard Solås Taugbøl 11

37. Sindre Bjørnestad Skar 6

43. Finn-Hågen Krogh 1

Regnestykket er komplisert, men kan forklares slik: Norge er garantert en grunnkvote på seks løpere, eventuelt lederen av verdenscupen og Skandinavisk cup i Tour de Ski. I tillegg kan de fylle opp timannstroppen med maksimalt fire utøvere som er inne på topp 20-listen i sprintcupen.

Tanken var at de distanseløperne med best forutsetninger i sprint skulle fylle opp den totale kvoten på ti.

Men kun Iversen har gjort den jobben – ikke Krogh eller Northug. Disse plassene er for øvrig personlige og kan ikke byttes ut med andre løpere.

– Alle de tre skulle være sikre på en slik sprintkvote, sier Løfshus – og medgir at det trolig ikke blir slik.

Krogh var frustrert etter tremila sist søndag:

Viktig Krogh-renn



– Er det et paradoks at begge vil gå Tour de Ski, men likevel kan bidra til at kvoten bli mindre?

– Du kan si det sånn. Men vi får gå noen helger til, så får vi se hvor mange vi kan ta ut, sier landslagstrener Tor-Arne Hetland.

Kun ett sprintrenn før Tour de Ski gjenstår i Davos kommende lørdag. Med Northug i bare trening - og uten resultater i sprint - er det Krogh som må klatre inn på topp 20-listen. Han har slitt den siste tiden. Han ble nummer 30 på sprinten i Kuusamo for snart to uker siden. At Davos-sprinten går i fristil er et stort pluss.

Kroghs prestasjon lørdag er særdeles viktig for Norge.

– Vi får se hvor mange vi kan ta ut. Det er bare ett sprintrenn igjen, ja, men med seier så tar du hundre poeng og er oppe blant de 10-15 beste, sier Hetland.

PS: VG får opplyst at det er høyaktuelt for ni allroundere, det vil si også Petter Northug, å gå Tour de Ski. I tillegg er det aktuelt å sende noen sprintere.



PS 2: I VGs regnestykke ovenfor er det også flere usikkerhetsmomenter. Trolig mister Johannes Høsflot Klæbo sin gule ledertrøye. Det gjør ikke så forskjell med norske øyne. Martin Johnsrud Sundby overtar mest sannsynlig den.



PS 3: Første renn i Skandinavisk cup går i midten av desember. Der kan også Norge skaffe seg en plass til Tour de Ski.



